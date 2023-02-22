В Самаре отменили концерт Клавы Коки

Концерт певицы и видеоблогера Клавы Коки, который должен был состояться в следующий вторник, 28 февраля, в Самаре, отменен, сообщает "КП-Самара".

Концерт должен был состояться в КРК "Метелица-С". Возврат билетов будет осуществляться по месту приобретения.

Почему выступление артистки в Самаре не состоится, пока неизвестно. Ни в ее соцсетях, ни на официальном сайте объяснений причин отмены концерта нет.

Напомним, ранее стало известно об отмене концерта певицы Инстасамки (Дарья Зотеева). Она должна была выступить в Самаре 23 марта вместе с рэпером MONEYKEN (Олег Еропкин). Однако мероприятие по неизвестным причинам перенесли на следующий год.