В Самаре отменили концерт Клавы Коки

Концерт певицы и видеоблогера Клавы Коки, который должен был состояться в следующий вторник, 28 февраля, в Самаре, отменен, сообщает "КП-Самара".
Концерт должен был состояться в КРК "Метелица-С". Возврат билетов будет осуществляться по месту приобретения.
Почему выступление артистки в Самаре не состоится, пока неизвестно. Ни в ее соцсетях, ни на официальном сайте объяснений причин отмены концерта нет.
Напомним, ранее стало известно об отмене концерта певицы Инстасамки (Дарья Зотеева). Она должна была выступить в Самаре 23 марта вместе с рэпером MONEYKEN (Олег Еропкин). Однако мероприятие по неизвестным причинам перенесли на следующий год.
Последние комментарии
Есть повод для радости наконец!
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас
Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!
Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.
Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,