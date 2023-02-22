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Шоу-бизнес Светская хроника

В Самаре отменили концерт Клавы Коки

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Концерт певицы и видеоблогера Клавы Коки, который должен был состояться в следующий вторник, 28 февраля, в Самаре, отменен, сообщает "КП-Самара".

Концерт должен был состояться в КРК "Метелица-С". Возврат билетов будет осуществляться по месту приобретения.

Почему выступление артистки в Самаре не состоится, пока неизвестно. Ни в ее соцсетях, ни на официальном сайте объяснений причин отмены концерта нет.

Напомним, ранее стало известно об отмене концерта певицы Инстасамки (Дарья Зотеева). Она должна была выступить в Самаре 23 марта вместе с рэпером MONEYKEN (Олег Еропкин). Однако мероприятие по неизвестным причинам перенесли на следующий год.

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Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!

Александра Юдина 02 августа 2015 21:46 Би-2 спели с Тамарой Гвердцители на площади им. Куйбышева

Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.

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