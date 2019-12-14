Дима Билан рассказал с кем выпивал перед самарским концертом на День города

Певцу Диме Билану вновь припомнили провальный самарский концерт на День города. Это произошло на ТВ-передаче "А поговорить?" с Ириной Шихман.

Артист признался, что этот концерт был "венцом его неудач" в этом году. И это не смотря на перелом ноги, личные проблемы, плотный изматывающий гастрольный график. В ходе передачи Билан рассказал, как прошел тот день в Самаре перед концертом.

"Прилетели. Где-то такое позднее утро. Меня пригласили. Я посидел с хозяином отеля. У меня было какое-то дурацкое настроение, что-то у меня там в "личке" случилось. Что-то сидел рассказывал, собеседник, синдром попутчика. И просто до вечера мы сидели. А в гримерке потом мы еще сидели с другими людьми, известными, политиками, в том числе. И потом просто был эффект "встань из-за стола". Я встал и не смог идти. И меня никто не остановил. Я говорю, ну почему меня выпустили на сцену? Ну просто не вышел бы и все", — посетовал Дима.

Но концерт состоялся, а на утро певец "проснулся в ужасе", зашел в Сеть и увидел как его "распинают".

"Я сначала увидел нарезку. Это было жутко все, я просто хотел сквозь землю провалиться. Но потом посмотрел целиком и я увидел, что очень даже ничего (смеется). Человек поет живьем, ничего такого не делает", — сказал Билан.

Что касается извинительного концерта и подарков городу, то Дима признается, что не мог поступить иначе. Он понимал, что рискует своей репутацией. "Помимо какого-то подсознательного расчета это было желание. А как ты будешь потом смотреть людям в глаза? Поехал. Собралось 35 тыс. человек… мне было очень приятно", — рассказал артист.

Напомним, 8 сентября Дима Билан выступил нетрезвым на Дне города Самары. За выступление бюджет города заплатил певцу 2,7 млн рублей. Самарцы остались недовольны концертом. Более 500 человек подписали петицию с требованием публичных извинений. В ответ артист не только принес их в Instagram, но и вернулся в областную столицу с бесплатным сольным концертом, расходы на организацию и проведение которого он полностью взял на себя. Кроме того, Дима подарил сертификат на 1 млн руб. на установку инклюзивной детской площадки Студии инклюзивного творчества, а также два монитора пациента — областной детской больнице им. Ивановой.