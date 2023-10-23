Очередной тольяттинский повар поборется за победу в "Битве Шефов"

Повар из Тольятти пришел на кастинг в кулинарный поединок Константина Ивлева и Рената Агзамова "Битва шефов", сообщает пресс-служба телеканала "Пятница".
25-летний Игорь Шелудько на кастинг в шоу принес окрошку с воблой на белом квасе.
Если тольяттинцу удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Удастся ли ему это сделать можно увидеть 23 октября в 19:00 на телеканале "Пятница!".
Напомним, в начале октября в кастинге телеш оу участвовал другой тольяттинский повар — 37-летний Дмитрий Минаев.
Последние комментарии
Есть повод для радости наконец!
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас
Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!
Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.
Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,