Очередной тольяттинский повар поборется за победу в "Битве Шефов"

Повар из Тольятти пришел на кастинг в кулинарный поединок Константина Ивлева и Рената Агзамова "Битва шефов", сообщает пресс-служба телеканала "Пятница".

25-летний Игорь Шелудько на кастинг в шоу принес окрошку с воблой на белом квасе.

Если тольяттинцу удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Удастся ли ему это сделать можно увидеть 23 октября в 19:00 на телеканале "Пятница!".

Напомним, в начале октября в кастинге телеш оу участвовал другой тольяттинский повар — 37-летний Дмитрий Минаев.