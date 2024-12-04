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Общество

Жители Самарской области читают глянцевые журналы, чтобы отвлечься от проблем и стресса

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики онлайн-кинотеатра KION, который входит в цифровую экосистему МТС, провел опрос об отношении жителей Самарской области к глянцевым журналам. Исследование было проведено к премьере одного из самых ожидаемых сериалов 2024 года "Первый номер", в котором снялась самарская актриса Лукерья Ильяшенко. Сериал доступен в онлайн-кинотеатре KION с 1 декабря.

Фото: предоставлено МТС

Аналитики узнали причины, по которым жители Самарской области чаще всего читают глянцевую прессу. 39% жителей делает это, чтобы отвлечься от проблем и снять стресс. Еще 34% жителей узнает из глянца последние новости шоу-бизнеса и культуры. Тренды из мира красоты и моды интересуют 23% жителей Самарской области. Жизнь телезвезд волнует 19% опрошенных.

Более 50% опрошенных жителей Самарской области считают, что глянцевые журналы помогают расширить кругозор. 41% респондентов уверены, что изучение модной прессы прививает стиль и учит стильно одеваться. 63% опрошенных отметили, что покупали одежду и косметику по рекомендациям таких изданий.

Также исследование показало, что более 57% жителей Самарской области считают работу в глянцевых журналах творческой и интересной, а более трети опрошенных назвали работу в глянце престижной и высокооплачиваемой.

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