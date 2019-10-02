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Шоу-бизнес Светская хроника

Алла Пугачева устыдила Диму Билана за извинения перед Самарой

МОСКВА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Очередной пост певца Димы Билана в Instagram о "покаянном" концерте в Самаре прокомментировала Алла Пугачева, устыдившая артиста за постоянные извинения.

Фото: bilanofficial/?hl=ru https://www.instagram.com/

"Уничижение паче гордыни. Хватит об этом", — написала под опубликованным Димой видео Примадонна.

Певец согласился с ней и отметил: "Поэтому пост так и называется — я переворачиваю страницу! И более сам лично не возвращаюсь к этому".

Напомним, 8 сентября Дима Билан выступил нетрезвым на Дне города Самары. За выступление бюджет города заплатил певцу 2,7 млн рублей. Самарцы остались недовольны концертом. Более 500 человек подписали петицию с требованием публичных извинений. В ответ артист не только принес их в Instagram, но и вернулся в областную столицу с бесплатным сольным концертом, расходы на организацию и проведение которого он полностью взял на себя. Кроме того, Дима подарил сертификат на 1 млн руб. на установку инклюзивной детской площадки Студии инклюзивного творчества, а также два монитора пациента — областной детской больнице им. Ивановой.

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