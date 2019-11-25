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Шоу-бизнес Светская хроника

Уроженец Самары, сватавшийся к Ольге Бузовой, покинул телешоу

МОСКВА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Бизнесмен из Москвы, родившийся в Самаре, Денис Воронко покинул реалити-шоу на ТНТ "План-Б", где сватался к Ольге Бузовой.

"Мне было очень приятно с тобой сходить на свидание. Мы смеялись, общались, было легко и непринужденно. Но когда я думаю о тебе, у меня нет улыбки на лице. Я хочу, чтобы мысли о мужчине моем, меня бросали в дрожь. Сердце — его не обмануть, я не хочу тратить ни свое, ни твое время. Я не хочу давать шансы, если я на сегодняшний момент уже понимаю, что я не вижу нас вместе. Ты шикарный мужчина, я благодарна за эти моменты. Но я просто не хочу тянуть резину и давать надежды", — отметила звезда.

Денис в ответ сказал Ольге, что уважает ее выбор, и если она так чувствует, то это правильно. Слова парня оценил Тимур Батрудинов, отметив, что некоторые уходят из шоу молча, не попрощавшись. 

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