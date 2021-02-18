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Шоу-бизнес Светская хроника

Самарский комик Дмитрий Колчин снялся в новом ТВ-шоу

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Известный самарский актер Дмитрий Колчин попал в труппу развлекательной программы от создателей КВН "Между нами шоу".

Фото: предоставлено СТС

В новом проекте Дмитрий примерит десятки образов: от Шрека и Обеликса до детского планшета.

Дмитрий Колчин рассказал, что ему нравится участие в семейной программе.

"Целевая аудитория мне близка, потому что у меня есть маленькие дети, с которыми я люблю созваниваться по видеосвязи, когда загримируюсь. Они смеются, и мы все эту радостную атмосферу обсуждаем. Для меня съёмки в таких проектах приятны с той точки зрения, что я смогу показать шоу детям. Я, в общем-то, для этого делаю всё, и это меня сильно подпитывает", — поделился он.

Смешные миниатюры на тему гендерных отношений представят ведущие проекта — Юлия Ковальчук и её супруг Алексей Чумаков. Премьера шоу состоится 26 февраля, в 20:00 на СТС.

В новом шоу зрители увидят как миниатюры на бытовые темы, так и неожиданные версии сериала "Великолепный век", фильма "Астерикс и Обеликс" и мультфильмов "Шрек" и "История игрушек". На сцене "Планеты КВН" окажутся участники команд КВН разных лет: Дмитрий Колчин, Ренат Мухамбаев, Дмитрий Бушуев, Алексей Кривеня, Иван Пышненко и другие.

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