Самарский комик Дмитрий Колчин снялся в новом ТВ-шоу

Известный самарский актер Дмитрий Колчин попал в труппу развлекательной программы от создателей КВН "Между нами шоу".

В новом проекте Дмитрий примерит десятки образов: от Шрека и Обеликса до детского планшета.

Дмитрий Колчин рассказал, что ему нравится участие в семейной программе.

"Целевая аудитория мне близка, потому что у меня есть маленькие дети, с которыми я люблю созваниваться по видеосвязи, когда загримируюсь. Они смеются, и мы все эту радостную атмосферу обсуждаем. Для меня съёмки в таких проектах приятны с той точки зрения, что я смогу показать шоу детям. Я, в общем-то, для этого делаю всё, и это меня сильно подпитывает", — поделился он.

Смешные миниатюры на тему гендерных отношений представят ведущие проекта — Юлия Ковальчук и её супруг Алексей Чумаков. Премьера шоу состоится 26 февраля, в 20:00 на СТС.