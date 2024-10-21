Повар из Тольятти пришел на кастинг в кулинарную "Битву шефов"

На телеканале "Пятница!" продолжается четвертый сезон проекта "Битва шефов" — кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. В числе участников кастинга оказался 27-летний Руслан Чавкин из Тольятти. На кастинг в шоу Руслан принес "Бефстроганов".

Если Руслану Чавкину удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них.

Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд

Выпуск с участием тольяттинского повара можно посмотреть 21 октября в 19:00.