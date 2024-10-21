Повар из Тольятти пришел на кастинг в кулинарную "Битву шефов"

На телеканале "Пятница!" продолжается четвертый сезон проекта "Битва шефов" — кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. В числе участников кастинга оказался 27-летний Руслан Чавкин из Тольятти. На кастинг в шоу Руслан принес "Бефстроганов".
Если Руслану Чавкину удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них.
Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд
Выпуск с участием тольяттинского повара можно посмотреть 21 октября в 19:00.
Последние комментарии
Есть повод для радости наконец!
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас
Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!
Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.
Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,