Чернокнижник-татуировщик из Тольятти стал победителем в "Битве экстрасенсов"

Дмитрий Матвеев, чернокнижник из Тольятти стал победителем 20 сезона "Битвы экстрасенсов" на канале ТНТ.

Финальная передача вышла в эфире 28 декабря. Не смотря на то, что в течение всего сезона молодой человек не занимал лидирующие позиции, он все же стал победителем проекта.

В обычной жизни Дмитрий работает татуировщиком. Как отмечает молодой человек, в мире магии у него нет ни учителей, ни авторитетов, а для того чтобы прочитать информацию о человеке, ему достаточно установить с ним визуальный контакт.