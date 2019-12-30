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Шоу-бизнес Светская хроника

Чернокнижник-татуировщик из Тольятти стал победителем в "Битве экстрасенсов"

ТОЛЬЯТТИ. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дмитрий Матвеев, чернокнижник из Тольятти стал победителем 20 сезона "Битвы экстрасенсов" на канале ТНТ.

Финальная передача вышла в эфире 28 декабря. Не смотря на то, что в течение всего сезона молодой человек не занимал лидирующие позиции, он все же стал победителем проекта. 

В обычной жизни Дмитрий работает татуировщиком. Как отмечает молодой человек, в мире магии у него нет ни учителей, ни авторитетов, а для того чтобы прочитать информацию о человеке, ему достаточно установить с ним визуальный контакт.

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