МС Сенечка: "Планирую переехать в Москву"

MC Сенечка — проект восемнадцатилетнего Семена Лисейчева из Самары. Это наивный, веселый, расслабленный рэп с фокусом на музыку. И несмотря на отсутствие глубоко проработанных текстов — Сенечка берет именно искренностью жизненных ситуаций. Многие издания называют его одним из самых ярких музыкальных открытий этого года. В апреле у Сени вышли "Хип-хоп будни" — дебютный альбом, пропитанный непривычными для русского рэпа добрыми текстами и иронией, а летом его имя стало регулярно мелькать в списках участников крупных фестивалей — от Alfa Future People до Motherland.

— Для начала расскажи, как ты пришёл к музыке. Ты увлекался ей с детства?

— Вообще, в целом, музыка была с детства. Родители отправляли меня во всякие кружки, но мне это жутко не нравилось. Сначала было прикольно, интересно, а потом меня это так задолбало, потому что мы пели бардовские песни и какую-то эстраду по типу "Руки вверх!". И я все это дело резко бросил.

Сидел дома, рубился в комп. Мне звонили, чтобы узнать, почему я не пришёл на занятие, а я просто не отвечал и сбрасывал. Потом звонили родителям, жаловались, что я прогуливаю. А лично я им так до сих пор и не сказал об этом.

— О чем был твой самый первый трек?

— Первый трек я написал в восьмом классе. В то время все слушали хип-хоп, гангста-рэп, но я его избегал, потому что все, что доходило до меня — это Витя АК-47 со своей "музыкой", и извините, что это за отврат? Это же невозможно было слушать! Потом до меня начали доходить нормальные зарубежные исполнители, и я понял, что хип-хоп — это круто.

Однажды, когда в школе была эпидемия гепатита и карантин, мы сидели на уроке истории, как всегда никто не слушал учителя, и тогда я начал сочинять простецкий текст. Написал текст про гепатит, прошел домой, думаю: "Надо написать бит". Не найти в интернете, а написать самому. Скачал программу, "крякнул ее" — не платить же деньги. Придумал простейший бит и записался на дешевый микрофон за 100 рублей. Все хрипит, шумит — качества никакого, но хитом этот трек среди нашей компании стал.

— В твоих треках много доброго, светлого, легкого, и самое удивительное — нет ни автотюна, ни одного нецензурного выражения. МС Сенечка — это про тебя? Или это образ?

— МС Сенечка — это я. Такой, какой есть. Мой второй проект Yung Ferry — тоже я, только грустный и лиричный. Под этим псевдонимом я записываю на английском языке всякую меланхолию. Тоска по девочкам и прочее. Не знаю, почему не могу писать о чувствах на русском языке. Это так сложно! А на английском — запросто. Пофиг на ошибки, на все пофиг. Знаю три слова на уровне четвертого класса — пожалуйста, я напишу и так!

— Есть что-то, что вдохновляет?

— Жизнь. У меня не было такого, что я шел по улице, посмотрел на дерево и такой: "Блин, напишу про дерево!". Нет, я обычно просто пишу музыку и под нее текст сам в голове появляется. Из мыслей, из ситуаций, которые происходили со мной.

— Весной у тебя вышел дебютный альбом "Хип-хоп будни", а летом тебя уже активно начали приглашать на крупные фестивали, включая Alfa Future People. Есть ощущение, что на тебя навалилась внезапная популярность?

— Нет. А ничего не поменялось. Если раньше я мог с пацанами посидеть на лавочке, семечки пощелкать, музыку послушать, то сейчас то же самое, только теперь я могу поехать в Москву и потусить там с селебами.

— Все биты и тексты ты пишешь сам, но на концертах ты не один. Расскажи о своей команде.

— На концертах Yung Ferry я выступаю один, но на сцене у меня есть ноутбук, медиаклавиатура и микрофон — я сам подыгрываю себе. А на концертах МС Сенечки со мной бэк-МС и диджейка.

— А есть команда, которая занимается твоим продвижением?

— Yung Ferry я продвигал сам, когда появлялись небольшие карманные деньги. Например, все деньги, подаренные на день рождения, я раньше вливал в рекламу. Не очень успешно, правда. Сейчас у меня два менеджера. Один отвечает за концерты, другой — за пиар. Если говорить про "Хип-хоп будни", то мы пропиарили его без вложений: просто писали редакторам музыкальных пабликов и предлагали запостить ссылку на мой релиз.

— Получается, у тебя есть команда для пиара, но никакого продюсера за тобой нет? Многие сомневаются, что можно добиться чего-то, просто выложив музыку в интернет.

— Конечно же, нет продюсера, я сам себе Максим Фадеев. Бывает, слышу от кого-то, что в меня вкладываются и родители, и продюсеры… "Если бы!", — говорю я, откладывая деньги, чтобы купить себе микрофон получше.

— Ты говорил, что многие треки записал на четвертый Айфон. Сейчас ты успел обзавестись аппаратурой?

— У меня есть своя небольшая домашняя студия. Но на самом деле, иногда кажется, что звук, записанный на Айфон, встает в микс лучше, чем записанный на микрофон. На альбоме, который скоро выйдет, некоторые песни тоже записаны на Айфон, потому что я начал делать их еще полтора года назад.

Вообще, меня часто спрашивают, какую аппаратуру купить для записи первых треков, а я отвечаю: "Да не знаю! У меня даже больше половины альбома "Хип-хоп будни" записана на четвертый Айфон".

— На твоих концертах уже случались солд-ауты. Можешь описать портрет своей аудитории? Кто твои фанаты?

— На мои концерты приходят все, серьезно. Если на Yung Ferry приходят ребята моего возраста и чуть постарше, то на МС Сенечку — все. Приходят дети с родителями — кайфуют, приходят взрослые мужики — тоже кайфуют. Средний возраст аудитории, наверное, около 35 лет.

— Что их привлекает в твоей музыке?

— Ностальгия. Все же любят вспомнить старые времена. Я сам постоянно ностальгирую по олдскулу, и они, наверное, так же. Один диджей написал, что по моим битам можно подумать, что мне лет 40. Он очень удивился, узнав, что мне 18.

— Рэп-культура, как правило, восхваляет наркотики и алкоголь. В одной твоей песне есть упоминание наркотиков, но во всех остальных твоих текстах ты повторяешь, что не куришь и не пьешь. То есть, вредных привычек у тебя нет совсем?

— Я могу выпить с друзьями. Строчка "Мама знает, я не пью, я хороший человек" в моей песне — это прикол про то, что большинство родителей не знают до какого-то момента, что их дети хлещут алкоголь.

— В интервью для MTV ты упоминал про бар "Турбаза Ветерок". Что там произошло?

— Меня там побили. Просто так. Подошли ребята, начали докапываться до нас, потому что думали, что девчонки, которые стоят рядом, имеют к нам какое-то отношение. Ну, и потом я лежал в больничке.

— Если говорить о тебе вне музыки, то чем ты интересуешься? Что смотришь, читаешь?

— Книги, честно говоря, я очень редко читаю. Недавно начал читать "Призраков" Чака Паланика и не дочитал. Книжка крутая, но мне лень. Периодически тянусь за ней, а потом думаю: "А, ладно, можно сериал посмотреть". Сейчас смотрю сериалы на Netflix все подряд. Могу выделить "Нарко" — очень интересный.

— В прошлом году ты окончил школу, но поступил в университет только в этом году. На кого учишься?

— На звукорежиссера в СГИК. Поступил, чтобы родителям было спокойнее.

— А пары часто прогуливаешь? Как преподаватели относятся к твоим выступлениям?

— В университете я почти не появляюсь из-за концертов, но по возможности стараюсь ходить. Преподаватели узнают о моих выступлениях, когда меня уже нет на их парах. Чтобы куда-то уехать, обязательно нужно писать заявление на освобождение. Я один раз написал, а дальше — забил. Правда перед туром все-таки нужно написать, потому что целый месяц буду в разъездах. Но я учусь в Институте культуры, и там понимают, что большинство, кто туда поступает, уже чем-то занимаются.

— Очевидно, что ты нашел себя в музыке. А твои родители также связаны с творчеством или у них более "земные" профессии?

— Папа музыкант, но по профессии — юрист, вроде. Я не спрашивал у него. Сейчас он работает директором музея. Мама — врач.

— Они поддерживают тебя в том, что ты делаешь?

— Поначалу они не считали, что музыка может стать работой. Говорили, что это просто прикольное хобби, чтобы побренчать на гитаре, но никак не для того, чтобы строить вокруг него свою жизнь. Отправляли учиться и зарабатывать деньги "настоящими" профессиями.

Сейчас родители убедились, что музыкой можно заработать, говорят, это круто. Скоро у них годовщина свадьбы, хотим с сестрой подарить им поездку куда-нибудь.

— Многих, думаю, интересует вопрос, есть ли у тебя девушка.

— Да, девушка есть. Она часто "пинает" меня с выпуском альбома, который я обещаю выпустить с начала лета. Иногда мне кажется, что это даже не мотивация, а самые настоящие угрозы.

— А хейтеры есть?

— Самарские рэперы могут иногда написать в комментариях гадости, но это не задевает. Меня не за что ненавидеть, поэтому и хейтеров как таковых нет.

— Ты планируешь переезжать?

— Планирую переехать в Москву, потому что слишком часто там выступаю. Устал каждый раз летать на самолетах туда-сюда. Обычно прилетаю рано утром в день выступления, и уже ночью, после концерта, улетаю в Самару. Пока что не могу долго находиться в Москве — хочется домой.