За выступление на День города Дима Билан получил 2,7 млн рублей

За выступление Димы Билана на концерте в честь Дня города Самары бюджет города заплатил артисту 37,6 тыс. евро или 2,7 млн рублей. Договор, заключенный между МП "Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта г. о. Самара" и певцом опубликован на сайте Госзакупок.

Согласно условиям контракта, Дима Билан должен был в течение 50 минут выступать на пл. Куйбышева 8 сентября. "Исполнитель гарантирует обеспечить участие Димы Билана и концертного коллектива на высокопрофессиональном уровне в концертных программах на условиях и в сроки, установленные договором", — уточняется в документе. Заказчик же обязался оплатить выступление артиста со 100% предоплатой, исполнить все условия его райдера, а также обеспечить перелет Билана и его команды из 11 человек.

Выступление артиста в итоге состоялось, однако жители Самары остались им крайне недовольны. Артист появился на сцене с опозданием и в нетрезвом виде. Тем не менее, в пакете документов на Госзакупках есть акт от 8 сентября, согласно которому заказчик принял работу артиста и счел, что "услуги оказаны в полном объеме, своевременно и надлежащим образом". Оплата за выступление была переведена на счет исполнителя.

Позже Дима Билан в Instagram извинился за свое поведение перед самарцами и пообещал выступить для них бесплатно, а также сделать городу дорогие подарки. Недавно исполнитель заявил, что подарит областной детской клинической больнице им. Ивановой два монитора пациента, а накануне губернатор Самарской области утвердил дату бесплатного концерта Димы Билана на пл. Куйбышева в Самаре. Оно пройдет 29 сентября.



