"Поедем, поедим!" 27 июня приедет в Самару

Съемочная группа "Поедем, поедим!" 27 июня отправится в Самарскую область.
В этот день все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться с ведущим шоу Федерико Арнальди. Встреча состоится в 20:00 на набережной у "Бурлаков на Волге".
В своем телеграм-канале редакция тв-шоу принимает рекомендации, что непременно нужно попробовать в Самарской области, "что вкусного и необычного готовят у вас и где это стоит попробовать".
Последние комментарии
Есть повод для радости наконец!
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас
Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!
Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.
Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,