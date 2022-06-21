"Поедем, поедим!" 27 июня приедет в Самару

Съемочная группа "Поедем, поедим!" 27 июня отправится в Самарскую область.

В этот день все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться с ведущим шоу Федерико Арнальди. Встреча состоится в 20:00 на набережной у "Бурлаков на Волге".

В своем телеграм-канале редакция тв-шоу принимает рекомендации, что непременно нужно попробовать в Самарской области, "что вкусного и необычного готовят у вас и где это стоит попробовать".