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Уроженка Самары участвует в реалити-сериале "Солдатки"

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 29 марта, в 19:00 на ТНТ стартует еженедельный реалити-сериал "Солдатки", в котором обычные девушки будут проходить службу в условиях реальной армейской части. Одной из участниц нового проекта стала уроженка Самары Алина Клаптева.

Фото: https://uchastniki.com/

20-летняя самарчанка переехала в Москву и учится на телерадиожурналиста, но при этом хочет связать свою жизнь с литературной и мечтает написать мемуары. Видимо для того, чтобы было о чем написать в своей автобиографии, она решила набраться новых впечатлений и прошла кастинг проекта "Солдатки".

До реалити-сериала телеканала ТНТ нигде больше не снималась, пришла на проект, по ее словам, чтобы лично узнать — что такое армия. При этом Алина не проработала в своей жизни ни одного дня и полностью была на обеспечении родителей. Своей отрицательной чертой девушка считает ранимость, в то же время сильная сторона по словам Алины — это ее скромность. Посмотрим, насколько ранимость в миксе со скромностью помогут самарчанке справится с тяжелой армейской службой.

Телеканал ТНТ совместно с Министерством обороны Российской Федерации запускает уникальный проект "Солдатки" — первый реалити-сериал про девушек, которые попробовали реальную службу в армии. У кого получится преодолеть дистанцию, не потеряв себя, кого парни дождутся из армии, а кто из девушек приобретет любовь в стенах воинской части — смотрите в новом реалити-сериале "Солдатки" с 29 марта в 19:00 на ТНТ.

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