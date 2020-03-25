Уроженка Самары участвует в реалити-сериале "Солдатки"

В воскресенье, 29 марта, в 19:00 на ТНТ стартует еженедельный реалити-сериал "Солдатки", в котором обычные девушки будут проходить службу в условиях реальной армейской части. Одной из участниц нового проекта стала уроженка Самары Алина Клаптева.

20-летняя самарчанка переехала в Москву и учится на телерадиожурналиста, но при этом хочет связать свою жизнь с литературной и мечтает написать мемуары. Видимо для того, чтобы было о чем написать в своей автобиографии, она решила набраться новых впечатлений и прошла кастинг проекта "Солдатки".

До реалити-сериала телеканала ТНТ нигде больше не снималась, пришла на проект, по ее словам, чтобы лично узнать — что такое армия. При этом Алина не проработала в своей жизни ни одного дня и полностью была на обеспечении родителей. Своей отрицательной чертой девушка считает ранимость, в то же время сильная сторона по словам Алины — это ее скромность. Посмотрим, насколько ранимость в миксе со скромностью помогут самарчанке справится с тяжелой армейской службой.