16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Чернокнижник-татуировщик из Тольятти участвует в "Битве экстрасенсов" Алла Пугачева пристыдила Диму Билана за извинения перед Самарой Стилист Александр Рогов: "Наше шоу ведет нас за собой" За выступление на День города Дима Билан получил 2,7 млн рублей Дима Билан подарит областной детской больнице медицинскую технику

Шоу-бизнес Светская хроника

Чернокнижник-татуировщик из Тольятти участвует в "Битве экстрасенсов"

ТОЛЬЯТТИ. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 11
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Дмитрий Матвеев, чернокнижник из Тольятти, самый юный участник 20 сезона "Битвы экстрасенсов" на канале ТНТ.

По словам Димы, он ощущает присутствие потусторонних сил всего три года, с тех пор, как случайно нашел рукописи собственного прапрадеда и начал их изучать.

Как отмечает молодой человек, в мире магии у него нет ни учителей, ни авторитетов, а для того, чтобы прочитать информацию о человеке, ему достаточно установить с ним визуальный контакт.

В обычной жизни Дмитрий работает татуировщиком, и утверждает, что энергетический посыл, с которым художник наносит рисунок на кожу клиента, гораздо важнее того, что изображено на тату, - однако сам отказывается делать рисунки с религиозной или магической символикой.

Гид потребителя

Фото на сайте

Шеф-повар Александр Белькович в Самаре

Шеф-повар Александр Белькович в Самаре

На стадионе "Металлург" выступил Сергей Шнуров с группировкой "Ленинград"

На стадионе "Металлург" выступил Сергей Шнуров с группировкой "Ленинград"

На концерте Басты в Самаре парень сделал предложение со сцены

На концерте Басты в Самаре парень сделал предложение со сцены

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3