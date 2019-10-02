Чернокнижник-татуировщик из Тольятти участвует в "Битве экстрасенсов"

Дмитрий Матвеев, чернокнижник из Тольятти, самый юный участник 20 сезона "Битвы экстрасенсов" на канале ТНТ.

По словам Димы, он ощущает присутствие потусторонних сил всего три года, с тех пор, как случайно нашел рукописи собственного прапрадеда и начал их изучать.

Как отмечает молодой человек, в мире магии у него нет ни учителей, ни авторитетов, а для того, чтобы прочитать информацию о человеке, ему достаточно установить с ним визуальный контакт.

В обычной жизни Дмитрий работает татуировщиком, и утверждает, что энергетический посыл, с которым художник наносит рисунок на кожу клиента, гораздо важнее того, что изображено на тату, - однако сам отказывается делать рисунки с религиозной или магической символикой.