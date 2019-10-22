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Аферист, "кинувший" Самару на несколько концертов, работает с Наргиз Закировой

МОСКВА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Нынешний директор певицы Наргиз Закировой Егор Бордовских оказался замешан в ряде громких финансовых скандалов, от которых несколько лет назад в Самаре пострадали многие граждане и организации, пишет eg.ru.

Напомним, что в 2013 г. по факту несостоявшегося концерта "Неприкасаемых" в Самаре возбуждено уголовное дело. Директор агентства "Евроконцерт" Егор Бордовских сбежал, прихватив с собой 1,2 млн руб., заплаченные самарцами за несостоявшийся концерт Гарика Сукачева. 

По информации издания, актер театра "Самарская площадь" Геннадий Муштаков в партнерстве с ним пытался привезти в Самару МХАТ под руководством Олега Табакова. В результате Бордовских пропал. Гастроли не состоялись. А поскольку все документы были оформлены на Муштакова, ему пришлось в течение нескольких лет выплачивать неустойку МХАТу.

Серьезно пострадала от Бордовских и Самарская филармония. Он не оплатил им по договору аренду и обманным путем получил из кассы выручку за билеты — миллион рублей. Достоверно известно, что какую-то бешеную сумму он также вынес из кассы Самарского театра оперы и балета. Но там кассир, боясь огласки, взяла кредит и сама покрыла недостачу.

Закирова уже тоже пострадала от сотрудничества с Егором Бордовских: "Мы стали вести с Бордовских какие-то дела по концертам. Сам он при этом нигде не рисовался. "У меня сейчас кое-какие проблемы, — объяснял Егор. — А ты такая крутая. Давай вкладывайся! У нас вместе все получится". Выковырял из моих личных денег порядка миллиона рублей якобы на наши совместные проекты. А потом разводил руками и говорил, что эти проекты плохо пошли и остались в минусе".

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