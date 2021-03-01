Девочка из села Кинель-Черкассы прошла слепое прослушивание в шоу "Голос. Дети"

На слепом прослушивании восьмого сезона проекта "Голос.Дети" Юлия Гаврилова из села Кинель-Черкассы Самарской области завоевала сердца всего состава жюри с народной песней "Ай вы, цыгане".

Все члены жюри — Баста, Егор Крид и Светлана Лобода — развернули кресла к Юлии Гавриловой и засыпали ее комплиментами.

"Меня зовут Юля, мне 13 лет и я из самого большого села России — Кинель-Черкассы", — представилась она зрителям.

Юлия слушает и исполняет разную музыку — народную, популярную, джазовую. На проект ее поддержать приехали мама, родственники, друзья и педагог по вокалу.

После того, как все члены жюри развернули к ней свои кресла, ей предстоял сложный выбор наставника. Убедительнее всех оказалась Светлана Лобода — к ней в команду и отправилась исполнительница.

"Юленька, вы бесподобны! Вы зажгли нас так, что мы сидим, уткнулись в кресла и не можем просто пошевелиться! Весь зал просто в восторге от вас, от вашей энергии. Вы знаете, я очень люблю цыганскую лирику, цыганские песни, потому что мне кажется, что это как раз та музыка, когда ты хочешь колесить по миру, собираться в компании красочных, ярких людей и просто ни о чём не думать, отдыхать, наслаждаться жизнью. И обязательно важен в данном случае контакт со зрителем. Мне кажется, что контакт у вас удался на все 200 процентов", — обратилась к ней Лобода.

За кулисами юную жительницу Самарской области поддержал и ведущий, Дмитрий Нагиев: "Ты молодая, красивая, талантливая, выговариваешь почти все буквы, поэтому твое место — у нас на проекте. Добро пожаловать в нашу песочницу", — резюмировал он.