Дмитрий Азаров: Билан выступит на пл. Куйбышева 29 сентября

В четверг, 12 сентября, стало известно, что поп-певец Дмитрий Билан выступит перед самарцами 29 сентября. Концерт пройдет на пл. Куйбышева. Об этом написал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Инстаграме.

"Вчера звонила Яна Рудковская с просьбой дать возможность артисту лично извиниться перед зрителями и разрешить провести концерт. С главой города решили, что пл. Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, несмотря на подготовку к другому масштабному мероприятию, Всемирному дню Халяль", — сообщил Дмитрий Азаров.

Он отметил, что к нему поступило множество обращений от жителей города.

"Не думал, что придется вмешаться в ситуацию, но, учитывая количество полученных обращений, иначе поступить не мог. Для многих людей День города — это долгожданный семейный праздник, отчего возмущения каждого земляка мне близки и понятны, также как и чувство гордости, стоящее за ними. И все же совершить ошибку намного легче, чем ее признать и предложить приехать снова с бесплатным концертом — за это Дима точно заслужил второй шанс", - заявил глава региона.

Он также выразил уверенность, что жители города примут извинения.

"Ведь самарцы отличаются добротой и отходчивостью. Надеюсь, на новом выступлении все будет хорошо, и в городе в очередной раз пройдут интересные выходные!", - пожелал Дмитрий Азаров.

Напомним, поп-певец Дмитрий Билан в своем официальном аккаунте в Instagram выложил видео, на котором он приносит "колоссальное извинение" за свое нетрезвое выступление на концерте в честь Дня города Самары.

Билан принес извинения посетителям концерта и пообещал вернуться в город с бесплатным шоу. Кроме того, он анонсировал несколько дорогих подарков жителям Самары.