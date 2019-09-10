Дима Билан извинился перед самарцами за пьяное выступление, а Шнур написал стихи в его защиту

Поп-певец Дмитрий Билан в своем официальном аккаунте в Instagram выложил видео, на котором он приносит "колоссальное извинение" за свое выступление на концерте в честь дня города Самары.

По словам артиста, перед концертом он встретил друзей и выпил с ними коньяка. Певец указал, что, поскольку ведет здоровый образ жизни и не употребляет алкоголь, он "не рассчитал" допустимую норму.

Билан принес извинения посетителям концерта и пообещал вернуться в город с бесплатным шоу. Кроме того, он анонсировал несколько дорогих подарков жителям Самары.

Сергей Шнуров поддержал Дмитрия Билана, написав стих на самарское выступление поп-звезды, в котором отметил, что если бы концерт прошел в штатном режиме, про него никто ничего бы не написал.

"Повезло Самаре разом, наблюдать, как Д. Билан, в зюзю пьяный вертит тазом", - поддерживает лидер группировки "Ленинград" певца.