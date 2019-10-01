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Музыка Культура

Извиниться перед Самарой стоило Диме Билану почти 7 млн рублей

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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На извинения перед Самарой за выступление на Дне города в нетрезвом виде певец Дима Билан потратил почти 7 млн рублей, сообщает super.ru, который отправился с артистом в областную столицу.

Напомним, кроме полноценного сольного концерта на площади Куйбышева, расходы на организацию и проведение которого артист полностью взял на себя, Дима подарил сертификат на 1 млн руб. на установку инклюзивной детской площадки Студии инклюзивного творчества, а также два монитора пациента областной детской больнице им. Ивановой.

Послушать Билана на главную площадь города пришли более 30 тыс. человек. "Концерт, который войдёт в историю как сильный и честный поступок артиста, признавшего ошибку и попросившего прощения у своей публики", — так охарактеризовали самарское выступление Билана в шоу-бизнесе.

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