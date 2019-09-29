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Музыка Культура

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 29 сентября, Дима Билан выступил с бесплатным концертом "Самара, прости меня!". Так певец извинился за неадекватное поведение на концерте 8 сентября в честь Дня города в Самаре.

"Я говорю вам огромное спасибо за то, что в моей жизни это случилось, и случилось единственный, но все-таки ярчайший раз, когда жизнь тебя чему-то учит. Это не слова, которые я учил за кулисами, но для меня эта ситуация, которая случилась в прошлый раз, она послужила колоссальным уроком. Я с большим почтением к вам, и с большой любовью, и с большим извинением за тот дурацкий случай, который меня гложет по сей день", — попросил прощения певец со сцены.

На концерт на площади Куйбышева пришли тысячи зрителей. Самарцев явно не оставило равнодушными видео-извинение Билана: некоторые из них пришли с плакатами "Дима! Самара простила тебя!", "Дима, мы тебя любим!". Музыканту даже подарили корзину белых роз.

Напомним, что 8 сентября на концерте в честь Дня города в Самаре Дима Билан выступил в состоянии алкогольного опьянения. Более 500 человек подписали петицию с требованием публичного извинения. Артист извинился перед жителями в своем Instagram и пообещал дать открытый концерт в городе.

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