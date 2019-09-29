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Общество

Дима Билан посетил Студию инклюзивного творчества в Самаре и подарил 1 млн руб. на детскую площадку

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 29 сентября, певец Дима Билан посетил Студию инклюзивного творчества в Самаре, где пообщался с воспитанниками и преподавателями, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Артист вручил учреждению сертификат на 1 млн руб. на установку инклюзивной детской площадки, а дети подарили поделки, которые сделали своими руками и спели песню вместе артистом.

Напомним, 29 сентября на площади Куйбышева состоится концерт Димы Билана, который будет являться "извинением" за нетрезвое выступление в День города.

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