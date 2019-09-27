Из-за концерта Димы Билана в Самаре в воскресенье перекроют дороги

В воскресенье, 29 сентября, в связи с проведением культурно-массового мероприятия на площади им. Куйбышева с 15:00 до 22:00 будет временно ограничено движение транспорта.

Будут перекрыты участки: по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская; по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевская; по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская; по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.

Также будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:

- с 06:00 до 22:00 29 сентября 2019 года – по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевская, по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;

- с 06:00 до 24:00 29 сентября 2019 года – по ул. Самарская от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская.

Кроме того, с 15:00 до 22:00 29 сентября 2019 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 24, 92, 34, 207, 226, 297 - будет организовано по временной схеме.

Напомним, что 29 сентября на площади Куйбышева состоится концерт Димы Билана, который будет являться "извинением" за нетрезвое выступление на Дне города.