Шеф-повар Белькович рассказал самарцам, как правильно варить раков

В Самаре прошли съемки первых выпусков нового сезона кулинарного шоу СТС "ПроСТО кухня" с шефом Александром Бельковичем. Для съемок была выбрана кухня знаменитого самарского бара "На дне", где шеф приготовил закуски — испанские крокеты. Накануне съемок Александр Белькович съездил на рыбалку на Васильевские острова, попутно обучив самарских рыбаков правильно варить раков. В этот же день он посетил роддом, где специально для мам приготовил диетическое ризотто.

"Было весело, — рассказывает журналистам шеф Александр Белькович в самарском баре. — Мы поехали на съемки к рыбакам на Волгу: наловили и наварили раков. Я им показал суперинтересный рецепт как их правильно готовить. Потом, когда камеры уже выключили, они сказали мне: "Саша, круто! Мы теперь будем готовить так, как ты нас научил". А я просто не использовал по-классике укроп, а добавил карри. Я сам удивился как вкусно получилось. И еще, что самое главное, — все варят раков очень долго и они становятся плотные и сухие, ведь белок сворачивается, а если варить их быстро 3-5 минут, то они получаются правильные — сочные и нежные".

Шеф также рассказал как он съездил в самарский роддом, где приготовил для мам специальное диетическое блюдо: "У меня двое детей. Я уже сам прошел эту школу и знаком с ситуацией, что у всех проблема — не знают, что есть, ведь требуется жесткая диета. Но я эту проблему уже решил, когда у меня появился первый ребенок. Я выписал продукты, которые можно и нельзя, и исходя из этого составил большое меню. В этом меню около 25-30 разнообразных блюд. Их можно готовить даже на первых неделях после родов".

В Самаре шеф выбрал из своего меню ризотто с тыквой. По его словам, это его специальное блюдо, которое он готовит для своих друзей только по праздничным случаям — выписка из роддома с ребенком.

На второй день шеф Александр Белькович отправился в бар "На дне". Здесь он вместе с местными поварами приготовил "лучшую закуску к пиву". Интересно, что в своем рецепте он использовал мясо сома. По мнению знаменитого шеф-повара, всегда нужно ориентироваться на местные продукты и локальную кухню.

"Надо продвигать локальную кухню, — уверен шеф. — Это тяжело и не всегда хорошо для бизнеса. Ваш основной плюс — это разнообразная рыба, которой здесь очень много. Например, я вчера был в ресторане, а в меню стоял сибас, ладожский судак, сом и еще что-то. Сибас — откуда он там взялся? Что он вообще делает в самарском меню? У вас столько крутой рыбы, которую можно готовить".

Самарские выпуски станут первыми в новом сезоне программы "ПроСТО кухня". Ближайшие выпуски программы выйдут 17, 24, 31 августа. Кстати, в одном из выпусков шеф Александр Белькович расскажет как приготовить сома так, чтобы у него не было запаха тины: секрет будет скрываться в специальной соусе из трав и в горсти крыжовника.