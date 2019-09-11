Билану предложили бесплатно выступить для самарцев 8 марта

Бесплатный концерт Димы Билана в Самаре может пройти 8 марта. Именно эту дату обсуждает с артистом городская администрация.

"Действительно, переговоры ведутся. Дима Билан принес извинения. Обсуждаются возможные даты проведения его концерта. Была предложена дата 28 сентября, однако, у Самары очень насыщенная культурная жизнь, плотный календарь проведения мероприятий на городских пространствах. Наше предложение — провести концерт на площади Куйбышева 8 марта. Сейчас этот вариант обсуждается", — уточнили в мэрии.

Напомним, 8 сентября Дима Билан выступил на пл. Куйбышева в честь Дня города Самары. На сцену певец вышел нетрезвым и зрители остались крайне недовольны его выступлением. Билан принес извинения посетителям концерта и пообещал вернуться в город с бесплатным шоу. Кроме того, он анонсировал несколько дорогих подарков жителям Самары.

По этой же причине артист отменил платный концерт, который должен был пройти 20 октября в МТЛ "Арене". Всем купившим билеты вернут деньги.