Дима Билан планирует выступить с концертом "Прости меня, Самара" в конце сентября

Дима Билан может выступить с бесплатным концертом в Самаре уже в конце сентября. Об этом в Twitter написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"С утра уже не раз говорили с Яной Рудковской по поводу известной ситуации. И Дима Билан, и она очень переживают и искренне хотят заслужить прощение самарцев. Предварительно — предлагают провести концерт 28.09 на пл. Куйбышева. Даже прислали проект афиши: "Прости меня, Самара", — сообщил парламентарий накануне.

Напомним, 8 сентября Дима Билан выступил на пл. Куйбышева в честь Дня города Самары. На сцену певец вышел нетрезвым и зрители остались крайне недовольны его выступлением. Билан принес извинения посетителям концерта и пообещал вернуться в город с бесплатным шоу. Кроме того, он анонсировал несколько дорогих подарков жителям Самары.

По этой же причине артист отменил платный концерт, который должен был пройти 20 октября в МТЛ "Арене". Всем купившим билеты вернут деньги.