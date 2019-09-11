16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дима Билан планирует выступить с концертом "Прости меня, Самара" в конце сентября Дима Билан извинился перед самарцами за пьяное выступление, а Шнур написал стихи в его защиту Невеста из Сызрани выиграла поездку в Майами на шоу "Четыре свадьбы" Жительница Самары стала участницей реалити-шоу "Пацанки" Многодетная самарчанка стала "Вице-миссис Россия 2019"

Шоу-бизнес Светская хроника

Дима Билан планирует выступить с концертом "Прости меня, Самара" в конце сентября

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Дима Билан может выступить с бесплатным концертом в Самаре уже в конце сентября. Об этом в Twitter написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"С утра уже не раз говорили с Яной Рудковской по поводу известной ситуации. И Дима Билан, и она очень переживают и искренне хотят заслужить прощение самарцев. Предварительно — предлагают провести концерт 28.09 на пл. Куйбышева. Даже прислали проект афиши: "Прости меня, Самара", — сообщил парламентарий накануне.

Напомним, 8 сентября Дима Билан выступил на пл. Куйбышева в честь Дня города Самары. На сцену певец вышел нетрезвым и зрители остались крайне недовольны его выступлением. Билан принес извинения посетителям концерта и пообещал вернуться в город с бесплатным шоу. Кроме того, он анонсировал несколько дорогих подарков жителям Самары.

По этой же причине артист отменил платный концерт, который должен был пройти 20 октября в МТЛ "Арене". Всем купившим билеты вернут деньги.

Гид потребителя

Фото на сайте

Шеф-повар Александр Белькович в Самаре

Шеф-повар Александр Белькович в Самаре

На стадионе "Металлург" выступил Сергей Шнуров с группировкой "Ленинград"

На стадионе "Металлург" выступил Сергей Шнуров с группировкой "Ленинград"

На концерте Басты в Самаре парень сделал предложение со сцены

На концерте Басты в Самаре парень сделал предложение со сцены

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6