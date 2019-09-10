Концерт Димы Билана в МТЛ "Арена" отменен

Во вторник, 10 сентября, стало известно, что самарский концерт Димы Билана в МТЛ "Арене" отменен. Всем купившим билеты вернут деньги, сообщает "Самарская газета".

Об отмене концерта sgpress.ru сообщил представитель организатора концертного тура "Планета Билан". Выступление артиста в МТЛ "Арена" должно было состояться 20 октября.

Причиной отмены концерта стало то, что певец решил спеть в Самаре бесплатно. Это произошло после скандального выступления 8 сентября в День города, когда он вышел на сцену в нетрезвом состоянии.

На следующий день Дима Билан извинился перед своими поклонниками.