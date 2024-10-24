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Мода и стиль Светская хроника

Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале "Территория моды. Сделано в Самарской области"

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональные производители одежды, обуви и аксессуаров соберутся на маркет-фестивале "Территория моды. Сделано в Самарской области", который пройдет в столице губернии с 8 по 10 ноября 2024 года в торговом центре "Аутлет Молл LETOUT" (Самара, Московское шоссе, 18-й километр).

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

О том, какие новинки представят мастера индустрии моды, как они заполняют нишу, которая освободилась в результате ухода масс-маркета, а также о поддержке со стороны правительства региона, эксперты рассказали на встрече, прошедшей 22 октября в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства.

"Фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области" состоится уже в третий раз и с каждым годом привлекает все больше внимания. Если в 2022 году количество участников было около 60, то в этом году поступило более 160 заявок от производителей из разных муниципалитетов региона", — рассказала руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Юлия Клинкова.

Программа трехдневного мероприятия будет насыщена различными событиями и будет интересна и профессионалам отрасли, и широкой аудитории. Деловая часть программы станет диалоговым окном между предпринимательским сообществом и представителями органов власти, где будут обсуждаться действующие и новые меры поддержки, а также проблемы и пути их решения.

Одним из центральных событий фестиваля станет показ сезонной коллекции осень-зима 2024-2025.

"Ранее мы уделяли больше внимания летним коллекциям. Теперь у нас есть возможность показать бренды, работающие с теплой верхней одеждой и зимним ассортиментом", — отметила генеральный продюсер маркет-фестиваля и руководитель секции "Дизайн костюма" общественной организации "Союз дизайнеров России" Мария Казак.

Для всех гостей фестиваля запланированы открытые лекции, мастер-классы стилистов и около 60 показов модной детской, женской, мужской и спортивной одежды. Это уникальная возможность увидеть и приобрести стильную одежду, созданную региональными производителями.

Самарский фестиваль — прекрасная возможность для развития своего производства считает Андрей Комзов, предприниматель и основатель бренда "Волга Мама". "Мы являемся пионерами фестиваля и участвуем в нем уже в третий раз. "Территория моды" — это огромное окно возможностей. Мы нашли много партнеров и подрядчиков. Благодаря фестивалю у нас появился крупный оптовик, что позволило нам значительно вырасти. В эту субботу мы открыли наш первый флагманский магазин в Самаре, и в этом есть большая заслуга "Территории моды".

Виталий Сылка, руководитель компании "ИМИНЕРА", также отметил, как важно для бизнеса участие в фестивале.

"В прошлом году прямо на фестивале мы подписали договор с федеральным поставщиком швейного оборудования. Теперь мы представлены во всех городах нашей страны. Поэтому маркет-фестиваль — это лучший путь для развития любой компании. И мы с нетерпением ждем нового события".

Отметим, что одним из ключевых мероприятий программы станет конкурс среди участников проекта "Самарский продукт. Сделано в Самарской области".

Проект по продвижению местной продукции с региональным логотипом "Самарский продукт. Сделано в Самарской области" реализуется с 2018 года. За это время он стал популярным среди местных производителей. "С каждым годом проект все больше демонстрирует предпринимательский патриотизм. Предприниматели, получая этот знак, стремятся продемонстрировать свою принадлежность к Самарской области и гордятся тем, что представляют наш регион. Они готовы делиться своим творчеством, культурой и традициями через свою продукцию, и это вдохновляет не только их, но и нас всех!", — подчеркнула Юлия Клинкова.

"Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поставил нам задачу поддерживать и продвигать местных производителей. Фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области" стал одним из действенных инструментов региональных мер поддержки бизнеса. Он не только способствует популяризации местных брендов, но и играет важную роль в поддержании экономики и социальной жизни региона", — говорит врио министра промышленности и торговли Самарской Олег Волков.

Гид потребителя

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