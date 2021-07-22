PAUL & SHARK устроил грандиозный SALE

Хочешь стильно одеться, но при этом недорого? В брендовом магазине PAUL & SHARK на Куйбышева, 108 прыжок в глубину распродаж на 70% позволит это сделать легко.

Те времена, когда было круто одеваться дорого за очень большие деньги, канули в прошлое. Зачем платить больше, если лакшери фэшн вполне доступна людям со средним достатком. В самарском брендовом магазине PAUL & SHARK точно подтвердят эти слова.

Откуда плавники растут

Во время Второй мировой войны Жан Людовико Дини покупает фабрику по пошиву одежды Maglificio Daco, расположенную в окрестностях Милана. Мануфактура была на грани разорения, но новый хозяин вывел ее из убытков. Поднимать бизнес с отцом взялся тот самый молодой Паоло (Paul), который, кстати, привлек к сотрудничеству Кристиана Диора. И вот однажды хозяин предприятия сеньор Дини-старший во время морской прогулки заметил яхту, на которой красовалось "Paul& Shark", что в переводе означает "Пауло и акула". Копировать сразу понравившееся название не стали и только в 1977 году в Италии был зарегистрирован бренд: PAUL & SHARK, в котором отец семейства увековечил имя сына.

И что мы имеем на сегодня?

Однако вернемся из знойного Милана в не менее жаркую Самару. Именно сейчас в самый жаркий месяц лета здесь идет грандиозный сейл той самой брендовой одежды. Где еще как не на Куйбышева, 108 можно найти одежду сегмента Luxury со скидкой до 70%, да еще в линейке размеров от S до 6XL. Что касается женской коллекции, то ее вообще ликвидируют, так что кто не успел, тот опоздал.

Такие масштабные скидки совсем не означают, что сейчас вам "впарят" то, что развалится после первой стирки, нет. Плохое качество — это не про PAUL & SHARK. Здесь исключительно top quality, и если это рубашка, то натуральный хлопок, да еще и с шелковой нитью. Но даже без шелка изделия из хлопка не линяют, не протираются, не теряют цвета независимо от количества стирок, а если и выгорают и на солнце, то только с годами.

Два этажа полезных предложений

Цифры sale — 40, 50, 60% — вдохновляют сразу при входе, и это не предел. В распродажу попали и новые коллекции бренда, которые из-за пандемии задержались в пути. Обычно новые поставки в sale не попадают. А тут отличная возможность прикупить приглянувшиеся джинсы, футболки, рубашки и все, что глаз зацепит, с приятной скидкой. Есть что выбрать и обладателям любимого размера — до 6XL.

Пока летняя пора в разгаре, всем любителям путешествий PAUL & SHARK настоятельно рекомендует рубашки и брюки линейки Travel. Рубашка с длинным рукавом складывается в карман, вшитый в нее же, и убирается в любую маленькую сумочку. А после извлечения из кармана — никаких складок, надел и пошел без всяких утюгов.

В общем, рассказывать про все достоинства одежды бренда можно до бесконечности. Но лучший вариант — это прийти на Куйбышева, 108 и самому все увидеть и узнать.