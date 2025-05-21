В Самарe состоялся фэшн-вечер "История. Мода. Возраст. Искусство"

Самарское модельное агентство для возрастных моделей BAYRA MODELS организовало уникальное мероприятие, объединившее моду и искусство.
Показ моделей разных возрастов стал настоящим праздником для более чем 250 гостей, собравшихся в культурном центре "ЗИМ-Галерея".
На подиуме коллекции самарских дизайнеров представили более 80 моделей.
Мероприятие подчеркнуло красоту и индивидуальность женщин всех возрастов, разрушая стереотипы и доказывая, что мода не имеет границ.
Кульминацией вечера стал праздничный торт — символ единства, радости и вдохновения.
Гостям подарили незабываемые эмоции выступления самарских артистов: артистки Самарской филармонии Евгении Громовой и певицы Теплосиней.
"Миссия агентства — показать, что женщина в возрасте прекрасна и самодостаточна. У неё много жизненного опыта и внутренней красоты. Женщина всегда будет хороша, если научится любить себя, ведь каждая из нас индивидуальна и неповторима", — прокомментировала основатель агентства Надежда Байра.
Фэшн-вечер "История. Мода. Возраст. Искусство" стал ярким примером того, как красота, стиль и искусство могут объединять людей и вдохновлять на новые свершения.
Последние комментарии
Улыбка в стиле Джокера!
Поздравляю с ещё одним успехом, моя хорошая 😘
А чё такие страшные то? На плащади славы в пятницу можно было красивее найти невест.
Красивые детки. Рада я за вас.
все были очень красивые!!!