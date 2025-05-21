В Самарe состоялся фэшн-вечер "История. Мода. Возраст. Искусство"

Самарское модельное агентство для возрастных моделей BAYRA MODELS организовало уникальное мероприятие, объединившее моду и искусство.

Показ моделей разных возрастов стал настоящим праздником для более чем 250 гостей, собравшихся в культурном центре "ЗИМ-Галерея".

На подиуме коллекции самарских дизайнеров представили более 80 моделей.

Мероприятие подчеркнуло красоту и индивидуальность женщин всех возрастов, разрушая стереотипы и доказывая, что мода не имеет границ.

Кульминацией вечера стал праздничный торт — символ единства, радости и вдохновения.

Гостям подарили незабываемые эмоции выступления самарских артистов: артистки Самарской филармонии Евгении Громовой и певицы Теплосиней.

"Миссия агентства — показать, что женщина в возрасте прекрасна и самодостаточна. У неё много жизненного опыта и внутренней красоты. Женщина всегда будет хороша, если научится любить себя, ведь каждая из нас индивидуальна и неповторима", — прокомментировала основатель агентства Надежда Байра.

Фэшн-вечер "История. Мода. Возраст. Искусство" стал ярким примером того, как красота, стиль и искусство могут объединять людей и вдохновлять на новые свершения.