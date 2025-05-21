16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарe состоялся фэшн-вечер "История. Мода. Возраст. Искусство" В "ЗИМ Галерее" пройдет вечер моды в стиле арт-кино и современной драмы Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале "Территория моды. Сделано в Самарской области" В Самаре пройдет трехдневный большой дизайн-маркет и фешн-шоу "Красный шум" Стилист из Самары стала победителем всероссийской свадебной премии

Мода и стиль Светская хроника

В Самарe состоялся фэшн-вечер "История. Мода. Возраст. Искусство"

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарское модельное агентство для возрастных моделей BAYRA MODELS организовало уникальное мероприятие, объединившее моду и искусство.

Фото: предоставлено МА BAYRA MODELS

Показ моделей разных возрастов стал настоящим праздником для более чем 250 гостей, собравшихся в культурном центре "ЗИМ-Галерея".

На подиуме коллекции самарских дизайнеров представили более 80 моделей.

Мероприятие подчеркнуло красоту и индивидуальность женщин всех возрастов, разрушая стереотипы и доказывая, что мода не имеет границ.

Кульминацией вечера стал праздничный торт — символ единства, радости и вдохновения.

Гостям подарили незабываемые эмоции выступления самарских артистов: артистки Самарской филармонии Евгении Громовой и певицы Теплосиней.

"Миссия агентства — показать, что женщина в возрасте прекрасна и самодостаточна. У неё много жизненного опыта и внутренней красоты. Женщина всегда будет хороша, если научится любить себя, ведь каждая из нас индивидуальна и неповторима", — прокомментировала основатель агентства Надежда Байра.

Фэшн-вечер "История. Мода. Возраст. Искусство" стал ярким примером того, как красота, стиль и искусство могут объединять людей и вдохновлять на новые свершения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Август Муран 15 декабря 2017 07:25 На Mrs.Globe 2017 самарчанке Наталье Панкратовой присвоен титул Best Smile of the year

Улыбка в стиле Джокера!

Кастури Манджари 10 октября 2017 11:42 Жительница Самары стала лицом Faberlic

Поздравляю с ещё одним успехом, моя хорошая 😘

аноним анонимыч 27 марта 2014 04:02 Самарцы выбрали "Невесту года"

А чё такие страшные то? На плащади славы в пятницу можно было красивее найти невест.

ekaterinapevica Еремеева 03 марта 2014 06:17 В Самаре выбрали маленьких красавиц

Красивые детки. Рада я за вас.

Влада Сказка 15 июля 2013 19:18 В Самаре прошел кастинг на конкурс "Мисс Волга-2013"

все были очень красивые!!!

Фото на сайте

Бутик "Paul & Shark" в Самаре представляет новую весенне-летнюю коллекцию

Бутик "Paul & Shark" в Самаре представляет новую весенне-летнюю коллекцию

Дизайнер Даша Гаузер представила свою коллекцию в Самаре

Дизайнер Даша Гаузер представила свою коллекцию в Самаре

Самару посетила самая известная путешественница страны Регина Тодоренко

Самару посетила самая известная путешественница страны Регина Тодоренко

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1