В Самаре прошел показ мод от Джаннат Мингазовой на World Halal Day

С 3 по 5 октября в Самаре пройдут международные форумы Volga Investment summit и World Halal Day.
Один из спикеров World Halal Day - основательница Modest Covered и официальная представительница Russia Modest Fashion Week в Татарстане Джаннат Мингазова, которая в первый день форума устроила показ мод.
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Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.