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Мода и стиль Светская хроника

Маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в России" предложили проводить дважды в году

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площадке ТРК "Амбар" продолжает работать первый губернский маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в России", организованный по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В ходе рабочей поездки в Волжский район глава региона посмотрел, как организовано мероприятие, пообщался с участниками и посетителями.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Напомним, фестиваль самарской моды стартовал в четверг, 9 июня. 100 региональных брендов представили свою продукцию: женскую, мужскую, детскую одежду, обувь и аксессуары, а также ткани, фурнитуру, швейное и специализированное оборудование. По отзывам участников, фестиваль стал отличной площадкой для продвижения товаров. В первые два дня его работы здесь успело побывать немало жителей и гостей региона. Гостем фестиваля стала также директор швейной фабрики "Снежинка", расположенной в городе Снежное Донецкой Народной Республики, с которым у Самарской области выстроены побратимские связи.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что идея проведения фестиваля принадлежала самарским производителям — именно они предложили главе региона организовать мероприятие для поддержки региональных брендов.

"Конечно, мы заинтересованы поддерживать самарских производителей в разных сферах. Это и наши уникальные промышленные производства, высокотехнологичные инновационная, пищевая промышленность. Но почему не поддержать моду? И этот фестиваль "Территория моды. Сделано в России", в Самарской области, я уверен, даст толчок развитию целых направлений: дизайнерских школ, развитию малого и среднего бизнеса на территории нашего региона. А это новые рабочие места, современные технологии производства, повышение качества и конкурентоспособности на радость всем жителям региона", — отметил руководитель области.

Глава региона отметил, что в Самарской области есть достойная альтернатива западным брендам, которые приняли решение уйти с российского рынка.

"Мы видим, какие замечательные дизайнеры, конструкторы одежды, производства есть на территории Самарской области. И благодаря фестивалю об этом больше узнают жители региона. Уверен, эта площадка будет радовать как самих потребителей, так и производителей новых самарских брендов одежды", — заявил губернатор.

Участники фестиваля предложили Дмитрию Азарову проводить подобные мероприятия дважды в год — для показа сезонных коллекций. Глава региона инициативу поддержал.

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