В ЗИМ Галерея пройдет вечер моды в стиле арт-кино и современной драмы

В Самаре 15 мая пройдет показ от агентства возрастных моделей BAYRA Models в пространстве ЗИМ Галерея.

Это - финальное шоу в знаковом формате, которое агентство проводит на стыке моды, театра и современного искусства.

Модели 30+, 40+ и 50+ лет покажут на подиуме коллекции самарских дизайнеров. По замыслу организаторов, показ - это высказывание о принятии, достоинстве, стиле и свободе самовыражения.

Гостей ждет экспериментальный перформанс в индустриальном арт-пространстве и живой саунд-дизайн, а также будет возможность соприкоснуться с модой нового уровня. В шоу примут участие дизайнеры, медиа, инфлюенсеры города.

Сбор гостей начнется в 18:30. Вход свободный по регистрации https://bayra-models.ru/fashion_show.