16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет трехдневный большой дизайн-маркет и фешн-шоу "Красный шум" Стилист из Самары стала победителем всероссийской свадебной премии В Самаре пройдет второй маркет-фестиваль продукции местных дизайнеров Самарские дизайнеры представят новую коллекцию на "Станкозаводе" Маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в России" предложили проводить дважды в году

Мода и стиль Светская хроника

В Самаре пройдет трехдневный большой дизайн-маркет и фешн-шоу "Красный шум"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

19, 20 и 21 апреля на площадках Центра труда и отдыха "Станкозавод" состоятся маркет российских дизайнеров и иммерсивное фешн-шоу "Красный шум", а также пройдут нетворкинги, лекции и кинопоказы. "Красный шум" — точка притяжения творческих людей, которые неравнодушны к моде, стилю и красоте.

Фото: предоставлено организаторами

Все три дня с 12 до 20.00 будет открыт маркет российских дизайнеров. В пятницу состоится кинопросмотр "Неоновый демон" и лекции дизайнера Leka, стилиста Елены Ра и 3-д модельера Александра Булавинцева. А на субботу запланированы кинопросмотр "Призрачная нить", мастер-класс "Чувственный позинг".

Кульминацией второго дня станет музыкально-шумовой фешн шоу-показ "Красный шум" режиссера-постановщика Романа Мнацаканова с участием коллекций российских дизайнеров, в том числе и ярких локальных брендов и 250 моделей со всей страны.

В заключительный день, в воскресенье, пройдут кинопоказы, лекции художника модельера Марии Казак, фотографа Павла Губера, главного научного сотрудника музея Модерна Ильи Саморукова и создательницы бренда Levsha Ольги Прониной.

Приглашаем вас окунуться в мир музыкально-шумового фешн. Вход на лекции, кинопоказы и маркет сободный.

Подробная информация и регистрация на мероприятие по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Август Муран 15 декабря 2017 07:25 На Mrs.Globe 2017 самарчанке Наталье Панкратовой присвоен титул Best Smile of the year

Улыбка в стиле Джокера!

Кастури Манджари 10 октября 2017 11:42 Жительница Самары стала лицом Faberlic

Поздравляю с ещё одним успехом, моя хорошая 😘

аноним анонимыч 27 марта 2014 04:02 Самарцы выбрали "Невесту года"

А чё такие страшные то? На плащади славы в пятницу можно было красивее найти невест.

ekaterinapevica Еремеева 03 марта 2014 06:17 В Самаре выбрали маленьких красавиц

Красивые детки. Рада я за вас.

Влада Сказка 15 июля 2013 19:18 В Самаре прошел кастинг на конкурс "Мисс Волга-2013"

все были очень красивые!!!

Фото на сайте

Бутик "Paul & Shark" в Самаре представляет новую весенне-летнюю коллекцию

Бутик "Paul & Shark" в Самаре представляет новую весенне-летнюю коллекцию

Дизайнер Даша Гаузер представила свою коллекцию в Самаре

Дизайнер Даша Гаузер представила свою коллекцию в Самаре

Самару посетила самая известная путешественница страны Регина Тодоренко

Самару посетила самая известная путешественница страны Регина Тодоренко

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5