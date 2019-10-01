Джаннат Мингазова о том, чего не хватает мусульманской моде для популярности

С 3 по 5 октября в Самаре пройдут международные форумы Volga Investment summit и World Halal Day. Одним из спикеров World Halal Day станет основательница Modest Covered и официальная представительница Russia Modest Fashion Week в Татарстане Джаннат Мингазова. Специальный корреспондент "Волга Ньюс" поговорил с Джаннат, в преддверии ее выступления на форуме, о том, как избавиться от предрассудков относительно мусульманской моды, что такое modest fashion и что может помочь отечественным брендам этого стиля выйти на мировой рынок.

- Что включает в себя понятие "мусульманская мода"?

Мусульманская мода — это одежда для тех, кто исповедует ислам. Она обязательно должна соответствовать требованиям шариата. Но сейчас существует еще всемирное понятие modest fashion, относящееся к различным религиями и людям, которые соблюдают морально-нравственные правила. Мусульманская мода тоже относится к modest fashion. Я официальный представитель Russia Modest Fashion Week и основателем Modest cover. В Казани я создала организацию, где вместе со своей командой мы проводим показы, в которых могут принимать участие как и мусульманские бренды, так и просто, поддерживающие тематику modest fashion.

- И сегодня к девушкам, одетым по исламскому канону — в платке, порой относятся насторожено. Когда подобные предрассудки исчезнут?

Ситуация меняется в лучшую сторону по всей России. Даже в Татарстане, когда-то ношение платка воспринималось как вызов. А сейчас Татарстан считается одним из наиболее мусульманских регионов. Москва и Санкт-Петербург, где я, одетая по всем правилам, встречала недоумевающие взгляды, сейчас кажутся совсем другими — люди предлагают помочь и спокойно реагируют, если к ним обратиться. Уже нет такого дикого отношения, как раньше. Конечно, все это построено на страхе и ужасе — на стереотипах вокруг мусульман, когда уже давно преподносят определенные зловещие темы, пытаясь их ассоциировать с религией — с исламом. Хотя ислам — это та религия, которая направлена на добро. Уверена, что здесь наиболее уместно выражение: "Идеальна религия, но не идеальны люди". Чтобы уходить от предрассудков, нужно проводить просветительские лекции, и самим мусульманкам стоит участвовать в какой-то общественной жизни. В сфере моды стоит поддерживать мероприятия, связанные с мусульманским стилем и modest fashion. На больших всемирных показах следует выделять хотя бы один вечер на modest fashion, чтобы популяризировать такую моду и просто показывать, что она есть, что она соответствует современным трендам и не уступает тому, что носят светские девушки.

- Как модный бизнес борется с этими рамками стереотипов о мусульманской моде?

В модном бизнесе мусульманская мода это относительно новая ниша, но она очень активно развивается. Если еще в 2017 году революцией считался проход по подиуму Халиму Аден в показе MaxMara, то сейчас все это воспринимается более легко. Уже в этом году на неделе моды на показах Burberry и MaxMara вышли модели в хиджабах, и это никого не смутило. Мусульманскую моду уже пытаются презентовать, на нее есть свой покупатель, и многие большие бренды готовы предоставлять одежду, соответствующую всем правилам modest fashion.

- Вы сейчас перечислили крупные бренды, а какая судьба локальных марок? Вы сама чью одежду предпочитаете?

Я предпочитаю и крупные бренды, и локальные марки. Безусловно, я люблю мировые бренды, потому что они пока что первые в том, чтобы задавать тренды и, чтобы презентовать новые цвета. Я блоггер и часто сотрудничаю с серьезными марками — MaxMara, Stefanel, Uniqlo. Но я не ограничиваюсь только большими компаниями, я сотрудничаю с брендами, которые были созданы здесь в России — в Уфе, в Казани, в Москве. Я являюсь амбассадором бренда Irada, который был создан Аминой Шабановой. В России есть тройка ведущих брендов, у которых есть свои цеха — Saxara, Sabr и Irada. Конечно я поддерживаю эти бренды.

- Часто предметы национальной одежды народов, которые традиционно исповедуют ислам, становятся актуальными в светской моде. Например, тюрбаны. Можно ли их отнести к modest fashion?

Все оценивается по намерениям. Если тюрбан надеть с короткой юбкой и маечкой, то это никак не соотносится с modest fashion, потому что сомневаюсь, что в такой одежде было намерение показать себя с более скромной стороны. Но, в общем и целом, бренд головных уборов, я все-таки, отношу к modest fashion, потому что чаще такие головные уборы носят со скромной одеждой, пытаясь создать ореол загадки.

- Какие тренды сейчас актуальны в мусульманской моде?

Мусульманские бренды поддерживают те же тренды, что существуют и во всем мире. Например, недавно выявленный самый актуальный пантон — коралловый, пользуется интересом в мусульманской моде. Или тренчи, которые в этом году снова на пике популярности, были отшиты брендом Saxara в черном и бежевом цветах. Презентация коллекции проходила на моем показе в центре Казани. Эти тренчи уникальны в своих деталях, они не похожи на другие. Поэтому я не могу сказать, что мусульманская мода существует в своем каком-то закрытом мире. Нет, она соответствует требованиям современной девушки. Поэтому девушка, одеваясь в мусульманскую одежду или в стиле modest fashion — без платка, не будет выглядеть изолированно или сильно отличаться от современных тенденций. Она будет в тренде, просто вокруг нее будет ореол загадки, ореол скромности.

- У вас есть свои популярные youtube-каналы, и сейчас вы занялись запуском нового проекта "Хиджабисты". Расскажите о своей новой идее?

Общественной деятельностью я занимаюсь уже более пяти лет в Казани. Раньше я была больше в поисках себя — рассказывала об одежде, о путешествиях. В какой-то период моей жизни мне казалось, что стоит сделать упор на них. Но со временем я поняла, что моя любовь к одежде и стилистике сильнее всего остального — я создала программу "Хиджабисты". Название проекта основано на слове "фешионисты", которое бытует у светских людей — мы просто заменили корень на "хиджаб". Под этим хэштегом в Инстаграме можно найти более 2 млн различных постов. Мой проект подразумевает подбор стиля, преображение девушек, которые уже покрылись, но не могут найти свой стиль, и девушек, которые только собираются покрыться, но боятся это сделать, потому что также боятся, что не смогут найти свой стиль.

Проект полностью направлен на адаптацию девушек, на то, чтобы они не чувствовали себя в платке неуютно. Главная идея моей деятельности — это то, чтобы доказать девушкам, что тренды это не самое важное. Порой в погоне за трендами теряется своя какая-то изюминка. Сейчас главное — индивидуальность, и мне это нравится. Стиль — это отражение стержня внутреннего человека.

- Чего не хватает мусульманской моде, чтобы стать популярной?

Этот вопрос стоит рассмотреть с двух сторон — в России, и в мире. Если говорить о мире, то в других странах есть какие-то свои внутренние проблемы, но все равно мусульманская мода развивается более активно: она встроилась в систему Modest fashion. В мире уже эту моду показывают на подиумах, везде есть популярные блоггеры-миллионники, работающие по теме. В России пока все сложнее. Бренды здесь создают как хобби — хобби богатых жен, девушек, которые зажглись идеей, но все-таки финансово немного не рассчитали. Понятно, что дело не пойдет, если отшивать одну-две вещи. Конечно, возможно, есть волшебные истории, в которых безупречный вкус кто-то заметил и как-то все пошло. Но я пока у нас в России такое относительно мусульманских брендов не слышала. И вторая проблема в России — я считаю, что, возможно, стоит больше позиционировать мусульманские бренды как modest fashion. Потому что мусульманская аудитория в России очень узкая, а в мир эти бренды сразу выйти не могут. У нас немножко другая бизнес история и поэтому, позиционируя себя как modest fashion, бренд имеет какую-то возможность привлечь к себе аудиторию как светскую, так и других религий. Ведь нет такого, что если одежда мусульманская, то никто больше не имеет права ее носить, то есть эта одежда доступна для всех. И если ее красиво и правильно позиционировать, то она будет вполне продаваема.

- Что может помочь российским мусульманским брендам выйти на мировой модный рынок?

Российским брендам выйти на мировой рынок практически не удается. Если я и знаю таких, то это капля в море, учитывая, что сейчас мусульманских брендов очень много в России. Уверена, что им не хватает такого хаба, который мог бы их вывести в мир — презентовать на каких-то престижных показах, возможно, предложить им какие-то торговые площадки. Допустим, существует такая площадка Modanisa в Турции — они, в основном, продают свои турецкие бренды, но при этом работают на весь мир. Я активный пользователей их портала — заказываю одежду, и приходит она достаточно быстро. Но при этом я не могу назвать какой-то портал здесь в России, какой-то магазин мультибрендовый, из которого можно легко заказать в другую страну мусульманскую одежду, где ассортимент пополнялся бы стабильно. У меня был опыт работы над попыткой создать такой онлайн-магазин. Я там была руководителем проекта, но идея изначально была чужой. Тогда мы столкнулись с проблемой выпуска коллекций — они очень активно и быстро появлялись. Еще был неправильно выстроен маркетинг и дело, понятно, не пошло. Поэтому я сама сейчас занимаюсь тем, чтобы полноценно разработать организацию, которая этим бы занималась — продвигала бы бренды онлайн и презентовала показы и работала с байерами.