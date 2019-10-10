Мария Казак и Урсула Берг о том, есть ли будущее у участников "Поволжских сезонов"

11 октября в Театре оперы и балета в 19 раз пройдут "Поволжские сезоны Александра Васильева". Специальный корреспондент "Волга Ньюс" встретился с арт-директором фестиваля Марией Казак и победительницей прошлогодних "Поволжских сезонов" Урсулой Берг. Они рассказали почему современному дизайнеру не нужно уезжать из родного города, как так получилось, что последние годы на "Поволжских сезонах" побеждают театральные костюмы, и как молодому дизайнеру лучше всего выйти на рынок, — в общем, все, что нужно знать о самарском модном сообществе.

Самарское "дорого-богато"

- Мода в Самаре это что-то уникальное или все в провинциальных городах одинаково?

Мария: Чтобы понять уникальность самарской моды нужно обратиться к истории. Самара была купеческим городом, находилась на торговом пути. Сейчас здесь активно развивается нефтяная отрасль. В Самаре всегда были люди с достатком, что очень важно для моды, ведь, как мы знаем, она требует денег.

Другой важный фактор модного развития Самары, как мне кажется, связан с именем Александра Васильева. Здесь работал в пароходстве его дед, на Некрасовской улице родился его отец. Именно поэтому Александр Васильев приезжает в Самару и проводит здесь свой фестиваль. "Поволжские сезоны" — уникальный проект, который стал брендом региона.

Потом Самара известна и своими театральными традициями. Даже в наш фестиваль введена номинация театрального костюма, хотя ни в одном подобном конкурсе такой номинации нет.

- А важна ли мода для самарцев?

Мария: Безусловно. У нас в Самаре очень красивые и ухоженные девушки — исторический и неоспоримый факт. Если сравнивать количество салонов красоты в Самаре с любым другим городом, то наверняка наш город опередит всех. Это лишний раз подчеркивает, что самарские девушки озабочены тем, как они выглядят — они следят за собой, они стараются быть яркими и эффектными. И, соответственно, мода тоже является полноправной частью этого процесса.

- На всех "Поволжский сезонах" можно легко отметить сильное влияние Востока — обязательно будут платки и тюрбаны.

Мария: Купеческая история и византийские корни. Наш регион многонационален и всегда есть желание подчеркнуть свою народность, украсить себя, чтобы был блеск, чтобы было дорого-богато. Никуда мы от этого не уйдем.

Другое дело, что надо это делать красиво и со вкусом. В своих образовательных проектах, на своих лекциях, на нашем фестивале Александр Васильев постоянно хочет донести, что надо воспитывать в себе чувство цвета, чувство меры и вкус. Именно поэтому образовательный блок на "Поволжских сезонах" для нас очень важен.

- Урсула, а когда вы создаете коллекции, вы задумываетесь о самарском покупателе?

Урсула: У меня немного другая история — я работаю в рамках театрального костюма и как таковой массовый покупатель меня не интересует. Но я должна учитывать визуальное "покупание", ведь люди, которые смотрят на театральную сцену, где выступают актеры в моих костюмах, не вырваны из мира моды и трендов.

Театральные костюмы тоже должны соответствовать современным тенденциям моды. И тема "не переборщи, не пересласти, не переусердствуй" в театральном костюме тоже очень важна. Чувство меры и чувство грани нужно везде. Поэтому здесь у меня такая двойная миссия.

Штучные вещи и редкие звезды

- В Самаре есть сообщество дизайнеров?

Мария: Так сложилось, что это сообщество в основном и формируется на Поволжских сезонах. Потому что для Самары это главное модное мероприятие. Фестиваль существует уже 19 лет и всегда проводится в октябре по одной и той же концепции и по одним и тем же правилам, которые мы утвердили с Александром Васильевым с самого начала.

Мода скоротечна и она меняется, но людям требуется какая-то определенность и опора. И для нас принципиально провести фестиваль несмотря ни на что — ни на какие-то кризисы или перипетии с финансированием. Все знают, что фестиваль будет, и будет возможность встретиться, пообщаться в профессиональном сообществе, синхронизироваться с внешним миром, познакомиться с творчеством других дизайнеров.

Вот уже два года фестиваль проходит при поддержке самарского отделения Общественной общероссийской организации Союза дизайнеров России, где нам удалось создать отдельную секцию "Дизайн костюма". Эта секция очень сильна и активна, мы приглашаем настоящих и бывших участников фестиваля вступать в Союз. Здесь в течение всего года проходят выставки и встречи, где мы обмениваемся опытом и проводим совместные проекты.

- Много талантливых дизайнеров в Самаре?

Мария: Дизайнеры это такой штучный продукт. Настоящих звезд — единицы. Есть талантливые ребята, которые уходят из дизайна одежды и начинают работать в смежных областях.

- Можете назвать звезд с "Поволжских сезонов" и объяснить в чем их слава?

Мария: После удачного выступления на "Поволжских сезонах" многие дизайнеры, конечно, мечтают создать свой бренд. Но мы понимаем, что это требует много-много определенных усилий, харизмы, финансов и так далее. Создать свой бренд удается далеко не всем. Но тем не менее у нас есть знаменитые дизайнеры.

В Самаре прошел показ исламской моды 3 октября в рамках World Halal Day в Самаре прошел показ исламской моды. Свою коллекцию представила дизайнер Галия Салюкова, владелица мусульманского центра дизайнерской одежды Rich Islam.

Например, Александр Хрисанфов. Он был обладателем Гран-при "Поволжских сезонов", его отметили в Москве на конкурсе "Русский силуэт". После его стали приглашать на стажировки, в том числе и в Escada. Он основал свой бренд Aleksander Khrisanfov, стал выпускать сезонные коллекции, показывать их на неделях моды.

Можно вспомнить Кирилла Гасилина, который основал свой бренд Cyrille Gassilline. Он выигрывал Гран-при на втором фестивале. Сейчас у него большой бренд со своими сезонными коллекциями, с продажами в интернете и с ежегодным миллионным оборотом.

Есть дизайнеры, чья судьба сложилась удачно при работе на другие бренды. Очень много выпускников "Поволжских сезонов" работают на бренд с самарскими корнями Lime.

Кристина Харлашкина после того, как закончила наш архитектурно-строительный вуз, поступила в Школу изящных искусств в Бельгии. Она успешно стажировалась в европейских модных домах, а сейчас работает в Нью-Йорке дизайнером вышивки и принтов Finesse embroideries. Она также является членом жюри нашего фестиваля.

Многие дизайнеры организовывают свои мастерские и ателье. Например, Наталья Склез участвовала в "Поволжских сезонах" в качестве дизайнера, а сейчас у нее уже не первый год в Новокуйбышевске работает свое ателье.

Также в рамках "Поволжских сезонов" мы устраиваем шоу-румы, на которых можно увидеть коллекции с подиума фестиваля и приобрести что-то себе.

- Сколько стоят вещи с показа "Поволжских сезонов"?

Мария: Нужно понимать, что это штучные вещи, не масс-маркет, но ценовая политика разнообразная. Например, бренд SilkBird из Димитровграда использует итальянские ткани, хороший шелк, кашемир, мех — у них ценовая политика выше. Есть начинающие дизайнеры, которые могут создать очень классную фантазийную вещь, но, возможно, она будет, например, из полиэстера, тогда цена здесь будет ниже.

Ценовая политика очень разнообразна — от 4-5 до 20-30 тысяч рублей. Цель шоу-румов это не только прямые продажи, сколько возможность покупателей познакомиться лично с дизайнером, вблизи посмотреть его вещи, и, может быть, найти того дизайнера за чьими работами захочется следить дальше. Тут очень важно найти своего дизайнера. Это уже потихоньку, но нарабатывается.

Театральная мода

- Уже который год подряд на "Поволжских сезонах" Гран-при уходит театральному костюму. И если у дизайнера, работающего над повседневными образами, вершина — открыть свой бренд, то какая наивысшая точка карьеры для дизайнера, разрабатывающего театральные костюмы?

Урсула: Для дизайнера театрального костюма путей развития очень много. После победы на "Поволжских сезонах" я начала жить в бешеном ритме. Может быть, совпало, что все так активно происходит из-за года театра. Но хочу отметить, что театры стали работать на совсем других оборотах, даже самые маленькие. Все хотят идти в ногу со временем и создавать свое.

Сразу после Поволжских сезонов мне поступило предложение на сотрудничество с театром "Грань", художественный руководитель которого Денис Бокурадзе. Сейчас у меня помимо новокуйбышевского театра есть серия других проектов.

Мария: Елена Соловьева, обладательница "Золотой маски" за костюмы для театра-студии "Грань", тоже очень много раз участвовала в "Поволжских сезонах". Тогда она еще не сотрудничала в полной мере с театром. Она впервые на нашем конкурсе выступала в соавторстве и шила народные костюмы на базе ДК в Новокуйбышевске. Елена росла на наших глазах и, когда она получила "Золотую маску", для нас это не было неожиданностью.

- С Театром оперы и балета кто-нибудь сотрудничал из участников "Поволжских сезонов"?

Мария: Сам Александр Васильев неоднократно сотрудничал с нашим Театром оперы и балета еще до реконструкции здания театра. Несколько лет назад он работал над восстановлением балета "Павильон Артемиды".

Александр очень кропотливо относится к реконструкции, а это очень сложная работа — трудно сейчас сделать аутентичные костюмы, где нужно специально состаривать материал, чтобы не было видно современного шифона и органзы, и ярких красок.

Все это требовало большой работы. Александр Васильев часть материалов, часть кружев привозил сам, находя их на европейских блошиных рынках, в маленьких магазинчиках и лавочках, в своих запасах. Он потрясающе неравнодушный человек, с потрясающей энергией. Его хватает на все.

Возможности самарских дизайнеров: мечты и разочарование

- Возвращаясь, к повседневному костюму — куда надо бежать, чтобы найти одежду самарских дизайнеров с "Поволжских сезонов"?

Мария: Бежать некуда, нужно только копошиться в Инстаграме. Требуется понять, что наш фестиваль не столько коммерческое, сколько имиджевое мероприятие. Александр Васильев не получает за свою работу на фестивале гонорар или зарплату. Когда мы договорились с ним проводить фестиваль, мы как организаторы, понимали, что это не коммерческая тема, и мы не будем зарабатывать на его имени.

Главное в фестивале это образовательная составляющая и возможность поддержать дизайнеров. На подготовку и проведение "Поволжских сезонов" мы тратим огромное количество нашего собственного времени, не зарабатывая на этом. Поэтому взять на себя еще такое направление как продажа одежды мы не готовы.

У нас есть партнеры, которые предоставляют возможность несколько раз в год выставляться на своих площадках, что уже тоже большое подспорье. Но со своей стороны ввязываться в бухгалтерию, в налоги, в отчетность по организации отдельного шоу-рума мы не готовы.

Неоднократно были предложения — давайте на базе какого-то ТЦ откроем секцию. Но современная жизнь показывает коммерческую невыгодность этих проектов, потому что маржинальность дизайнерской одежды не позволяет нормально покрывать расходы на аренду, сотрудников, налоги.

Поэтому формат Инстаграм-площадки это огромное спасение для дизайнеров. Инстаграм помогает дизайнерам оставаться в родном городе и поддерживать свой уровень. Они ездят только за закупками тканей или на показы, но работать могут и здесь.

Когда "Поволжские сезоны" только зарождались Александр Васильев говорил, что быть дизайнером в Самаре невозможно. Но с развитием таких площадок как Инстаграм возможности дизайнеров сильно расширились.

- Молодые дизайнеры не сразу могут открыть свой бренд, даже самые талантливые. Но если они не хотят работать на кого-то, а мечтают о полной свободе — где их площадка?

Мария: В Инстаграме по хештегам, в наших шоу-румах. Периодически случаются какие-то объединения и самарские ребята пытаются что-то открыть — устраивают какие-то показы, организовывают шоу-румы с продажами. Или дизайнеры отрывают свой личный шоу-рум. Например, Оля Пронина открыла свой шоу-рум под брендом Levsha Studio, но вскоре переформатировала его в школу кройки и шитья: на них она зарабатывает и имеет возможность содержать свой небольшой корнер с вещами.

Финансовые вопросы заставляют дизайнеров быть гибче и искать какие-то варианты. Можно организовать сотрудничество с уже существующими магазинами, но, как правило, это не выливается в долгосрочные проекты. Потому что наши магазины привыкли делать накрутку в районе 30-40 процентов. В лучшие времена они и на 200-300 процентов цены поднимали.

Самарские дизайнеры закупаются тканями здесь, в лучшем случае в Москве на оптовых базах, они закупаются не в Китае. В итоге вещь обходится в такую сумму, что дизайнер может сделать накрутку максимум 20 процентов. Получается дорого и многие магазины на это не идут.

- Профессия дизайнера очень дорогая — нужно много вкладывать в себя и свою работу, но это может и не окупиться. Много разочарованных в этой профессии?

Мария: Есть ребята, которые нацелились на то, что у них будет свой бренд, и только так. Конечно, этим ребятам приходится довольно трудно, и есть момент разочарования, потому что не всем суждено и не у всех получается организовать свой бренд. Поэтому надо быть гибче и слушать советы.

На "Поволжских сезонах" жюри всегда дают советы, например, "у тебя не очень хорошо получается с цветом" или "тебе не надо быть креативщиком-дизайнером самому", или "у тебя хорошо с конструкцией, тебе надо быть конструктором одежды". Конструкторы одежды могут на современных производствах и, даже на удаленных работах, зарабатывать очень хорошие деньги.

Но у нас для очень многих ребят путеводной звездой является идея создать именно свой бренд. Амбиции. Конечно, с одной стороны, эти амбиции мы поддерживаем. Но надо понимать, что жизнь может скорректировать планы. Может быть, кто-то становится дизайнером интерьеров с уклоном на текстиль, кто-то становится дизайнером полиграфии.

Сказать, что те, кто вкладывал в себя, и не стал успешным — нельзя. Судьбу многих ребят, принимавших участие в "Поволжских сезонах", мы отслеживаем. Многие стали успешными, но не все стали дизайнерами своего личного бренда.

- Урсула, никогда не хотелось такую сложную работу бросить?

Урсула: У меня все произошло волшебно. Дизайн — не мой профиль, я всегда была профессиональным хореографом. У меня есть свой театральный проект и часто возникал вопрос пошива костюмов для представления. У нас не было какой-то муниципальной поддержки или грантовой, поэтому все зависело только от нашей активности, желания и умения. Жизнь заставила.

Стоит учитывать и специфику театрального костюма — там много нюансов, которых простому закройщику незнакомы. Нужно знать, как костюм будет выглядеть в движении, нужно сделать его удобным.

На "Поволжские сезоны" я подала заявку без каких-либо амбиций — я ничего себе не рисовала, ни о чем не мечтала, не думала. Раньше для меня любой конкурс был обманом, потому что я считала, что всегда есть какая-то подоплека, что есть какие-то личные связи и тому подобное. Честь и хвала "Поволжским сезонам", что они поддерживают свой статус таким образом, что этот конкурс невозможно купить никак.

Вылезти из коробочки в моду

- Что гарантирует дизайнеру победа в конкурсе такого масштаба?

Урсула: Мой телефон не умолкал, а как только я сошла со сцены, еще не получив награду, я уже заключила договор. Но главное — нужно выходить из коробочки, нужно слушать мнение людей. Участие в "Поволжских сезонах" гарантирует, что незамеченным ты не останешься. Каждая коллекция на показе уникальна и ее невозможно не заметить.

Ты должен понимать, что на тебя свалится куча ответственности и работы, и ты физически должен быть к этому готов. Я надеюсь что эта участь, это творческое беспокойство ждет каждого победителя.

- Сколько времени требуется на создание коллекции?

Урсула: По-разному. "Вязаное Рождество", которое выиграло в прошлом году Гран-при, мы создавали на протяжении трех лет. Сначала создали образы, потом увеличили количество костюмов, потом написали сценарий, потому что поняли, что это необходимо превратить в сказку.

- Самарские дизайнеры конкуренты на российском рынке?

Мария: Вполне. Просто, чтобы в этой конкуренции участвовать и себя показывать, им приходилось раньше уезжать. Они, выйдя отсюда, получив здесь образование, базу, опыт, показавшись на нашем фестивале, уезжают, чтобы продолжать расти.

Сейчас времена меняются. Сейчас экономически выгодно иметь производство в Самаре, а не, например, в Москве или где-то еще. Есть бренд Leka самарского дизайнера Ольги Ненароковой. Она в свое время участвовала в "Поволжских сезонах", а сейчас ее бренд весьма актуален. Ее работа — яркое подтверждение, что можно быть и в тренде, в мировом процессе, и выставляться в шоу-румах в России и за рубежом.

Урсула: Москва, Санкт-Петербург, Нью-Йорк — это глоток воздуха для дизайнера, но творить лучше дома. В Москве можно затеряться, стереться, раствориться, потому что там давят и давят не только на тебя как на творческую личность, но и быт и все-все. А здесь ты сам себе художник — здесь все родное, здесь спокойно, здесь можно помечтать, а за вдохновением можно и съездить. В столице трудно сохранить свою самобытность.

Есть такие люди-железяки, которые становятся частью какого-то механизма, им там комфортно, но они часто теряют свою уникальность в общем потоке.

Мария: Мы с Поволжскими сезонами тоже занимаемся международными проектами и продвижением. Мы ездили и в Германию, мы возили наши коллекции в Марсель, с Китаем мы несколько лет плотно сотрудничаем и приглашаем туда дизайнеров. Трудно тягаться с Европой — с ее модными традициями и историей. С Китаем и с их производством невозможно вступать в конкуренцию.

Возникают вопросы: В чем наша уникальность. Чем мы можем быть интересны и миру и себе? Чем мы можем отличаться? В чем наша самобытность? Поэтому, конечно, нужно смотреть и учиться, но нужно и искать свою самобытность и сильные стороны.

- Какие советы можете дать молодым дизайнерам?

Мария: Если есть идея, то надо быть смелее в ее реализации. Молодежь как никто другой ощущает общее информационное поле, из которого достаются свежие идеи. Особенно начинающим молодым дизайнерам нужно нацеливать себя на то, чтобы максимально показать свою идею, свою креативность.

Когда мы говорим о профессионалах, там уже подключается много разных принципов, требований, пожеланий. Пока ты молодой и начинающий, пока тебе помогают родители, пока с тебя не требуют продаж, нужно не бояться и показывать свои идеи широкой публике.

Урсула: Я согласна. Я считаю, что если есть что показать, особенно на уровне готово продукта, то показывать обязательно надо. Нужно выйти из сумрака, нужно выйти из коробочки, потому что многим не хватает смелости и есть предрассудки, что на конкурсе победить нет шансов. Нет, здесь шансы есть.

Жизнь после "Поволжских сезонов" — огромная, великолепная, насыщенная: она существует и неважно получил ты Гран-при или нет, потому что после этого конкурса кто куда рванул. Не надо нацеливаться сразу на легкую победу. Амбиции всегда должны соответствовать тому процессу, в котором ты заявлен. Но показывать себя нужно не бояться.