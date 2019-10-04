Стала известна программа XIX фестиваля "Поволжские сезоны Александра Васильева"

Ежегодный фестиваль моды и театрального костюма "Поволжские сезоны Александра Васильева" в 19 раз пройдет в Самаре.

В 2019 г. молодые дизайнеры представят авторские коллекции в четырех номинациях: Костюм-реальность, Костюм — художественная идея, Театральный костюм, Перформанс. Темой XIX фестиваля станет "Мода и Театр".

Сейчас закончился эскизный этап. Претенденты на участие представили более 50 эскизных коллекций. География "Поволжских сезонов" широка. Это Самара и Самарская область, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Иваново, Набережные Челны, Тюмень, Оренбург, Саранск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Оренбург, Ульяновск, Вологда, Сочи и город Цзилинь (КНР).

Лучшие эскизы примут участие в выставке, которая пройдет во время финала фестиваля. Финал состоится 11 октября на сцене самарского театра оперы и балета. Зрителей ждет конкурсный показ лучших коллекций и внеконкурсный показ профессиональных коллекций. Также в этот день выберут "самого модного гостя вечера". Хедлайнерами вечера станут дизайнер Светлана Евстигнеева, а также художник и скульптор Саша Фролова.

Завершатся "Поволжские сезоны" открытием выставки Китайского костюма 13 октября, в 11:00, в Историческом парке "Россия — моя история". на открытии будет присутствовать китайская делегация и представитель Jilin Cheongsam Hall — руководитель Zhu Wenjun.