Стилист из Самары стала победителем всероссийской свадебной премии

В Москве в шестой раз объявили итоги всероссийской независимой профессиональной премии TOP100AWARDS. Ежегодно в ней участвуют лучшие специалисты, которые сегодня формируют облик российской индустрии мероприятий. Лучшим свадебным стилистом в 2024 году члены жюри назвали Анну Кудрявцеву из Самары.

Стилист и визажист Анна Кудрявцева из Самары в свадебной индустрии находится пять лет. За это время ей удалось добиться впечатляющих результатов. Сегодня она сотрудничает с крупнейшими свадебными агентствами и работает не только в России, но и за рубежом.

"Мои работы про стиль, элегантность, вдохновение и актуальность Я использую тренды в классическом исполнении для невест и знаю, как интересно подать креативные идеи. У меня особенный почерк, за которым приходят мои клиенты и всегда происходит полный match", — говорится в конкурсной заявке Анны для TOP100AWARDS.

В прошлом году Анна Кудрявцева также участвовала в премии, однако остановилась в одном шаге от первой десятки. Но уже в 2024 году ей удалось подняться на первую строчку рейтинга и получить звание лучшего стилиста страны.

В нынешнем году количество участников превысило показатели прошлых лет — было подано 969 заявок свадебных профессионалов со всей России.

Участников оценивали 150 членов жюри, среди которых основатели wedding и event-агентств, лидеры индустрии (лучшие фотографы, видеографы, ведущие, стилисты и декораторы), а также свадебные инфлюенсеры. Всего было выставлено около 30 000 оценок и получено рекордное количество комментариев от жюри — около 2 500.