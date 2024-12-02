Есть чем гордиться: команда ТИЦ Самарской области успешно продвигает регион на туристическом рынке России

Для туристической отрасли Самарской области уходящий 2024 год стал более чем успешным. Только за 9 месяцев турпоток в регион вырос более чем на 30%, а количество гостей губернии превысило 4 млн человек. Объем их трат составил 23,5 млрд рублей, почти на четверть увеличив вклад туризма в социально-экономическое развитие Самарской области.

Очевидно, что без активной работы по повышению туристической привлекательности региона достичь таких результатов было бы сложно. Свой большой вклад в продвижение Самарской области на федеральном уровне в 2024 году внес Туристский информационный центр (ТИЦ). Силами его специалистов регион является постоянным участником самых разных туристических конкурсов и премий, в рамках которых широкому кругу профессионалов отрасли представляются возможности самарского края, новые проекты развития туристской инфраструктуры. Такие мероприятия позволяют не только укрепить положительный имидж территории, но и влияют на национальный туристический рейтинг.

Для всей страны

Так, в 2024 году ТИЦ принимал участие сразу в нескольких важных федеральных проектах. Например, маршруты по 63-му региону были представлены на сайте федеральной программы "Больше, чем путешествие", созданной по инициативе президента России для поощрения наиболее активной и талантливой молодежи со всей страны.

Кроме того, команда Самарской области при поддержке региональных министерств туризма и образования и науки, Туристского информационного центра, администрации г. о. Тольятти разработала и успешно презентовала свои образовательные маршруты в рамках всероссийской программы Агентства стратегических инициатив "Классная страна". Всего в проекте участвовали порядка 5 тыс. человек из 22 регионов страны. Среди более 100 презентованных маршрутов экспертный совет выбрал только 25 лучших. И сразу два маршрута, разработанных командой Самарской области, одержали победу: программа путешествия "Огонь памяти" в номинации "История и патриотизм" и "Открытка из Самары" в номинации "Культура".

Еще одним ярким достижением команды Самарской области в рамках проекта "Классная страна" стала победа школьников в творческом конкурсе "Азбука символов" в номинации "Классная каллиграфия".

Попали в кадр

В 2024 году при поддержке ТИЦ на территории Самарской области прошли съемки сразу нескольких тревел-передач для федеральных каналов. Так, в Самаре и Тольятти побывала команда проекта "Повара на колесах". Звездные шеф-повара Дмитрий Голенин и Александр Кучеров познакомились с городами, посетили этнопарк дружбы народов, поучаствовали в квизе на велобаре и испили из чаши возрастом более 5 тыс. лет, встретились с пилотами команды "Лада-спорт", покатались на спортивных автомобилях. Также шефы побывали в селе Ширяево: в штольнях, в музее Репина, где попробовали настоящую волжскую уху по старинному рецепту.

"НЕограниченные возможности" — документальное реалити с элементами тревел-шоу, рассказывающее о путешествиях по России людей с ограниченными возможностями здоровья. Ведущий вместе с героем посетили достопримечательности региона.

Россыпь наград

В течение всего 2024 года ТИЦ осуществлял подачу заявок и защиту проектов Самарской области в очных мероприятиях на туристические конкурсы и премии для продвижения региона и укрепления его положительного имиджа.

И результаты этой работы не заставили себя долго ждать. Команда ТИЦ получила награду на фестивале геобрендов "Земля открытий" за 1 место с видеороликом "Жигулевские выходные" в номинации "Экспедиция отправляется в путь (маршруты для путешествий)" и дипломом лауреата с видеороликом "Вдохновляйся летом в Самарской области!" в номинации "Жаркое лето (семейный и детский отдых)".

В июле в Москве прошла церемония награждения национальной туристической премии "Маршрут построен", победителями которой стали сразу несколько проектов Самарской области. В номинации "Семейный туризм" 1 место занял Центр здоровья и отдыха "Волжские термы". В номинации "Событие года" 1 место — Фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь". Номинация "Гастротуризм", 3 место — Гастрономический фестиваль "Волжские сезоны". Номинация "Экотуризм", 3 место — благоустройство экологического маршрута "Храм природы. Каменная чаша". Номинация "Событие года", 3 место — хакантон "Креатив на Волге".

И это еще далеко не все призы и награды нашей губернии. Так, проекты Самарской области стали победителями премии "Маршрут года" 2024. Проект "Самарская область — весь мир на ладони" получил Гран-при в номинации "Лучшая идея маршрута". А совместный проект ТИЦ Самарской области, Куйбышевского филиала Федеральной пассажирской компании и ООО "Сказка Странствий" — "Модерн в моде" — занял 1 место в номинации "Лучшая идея маршрута".

Кроме того, в конце ноября в Нижнем Новгороде прошел финал премии Russian Event Awards 2024, в который по итогам окружного этапа прошли 5 из 22 туристических проектов Самарской области.

Первое место занял проект ресторанной компании "Поляна" — гастрономический фестиваль "Волжские сезоны" (номинация "Лучшее событие в области гастрономического туризма").

Победу в номинации "Событие, посвященное Году семьи" одержал "VIII Фестиваль исторической реконструкции "Энколпион-2024". Проекту Куйбышевского филиала АО "ФПК" — "60-летний юбилей фирменного поезда№ 9/10 "Жигули" Самара-Москва (номинация "Лучшее событие в сфере промышленного туризма") жюри отдало второе место.

Из Самары с любовью

Впервые в этом году ТИЦ провел региональный конкурс "Туристический сувенир. Самарская область". Всего на него было заявлено 184 туристических сувенира от 80 участников из Самары, Тольятти, Сызрани и других населенных пунктов Самарской области.

27 сувениров Самарской области вышли в финал Всероссийского конкурса "Туристический сувенир", на участие в котором в 2024 году всего поступило 3365 заявок от авторов и производителей туристических сувениров из 70 регионов России, а также из Республики Беларусь. В общенациональный финал, который состоится 4–6 декабря в Перми, допущено 911 позиций из 67 регионов. Это авторы лучших изделий по итогам окружных, региональных и городских этапов конкурса, прошедших по всей России.

Знай наших

Своих наград в 2024 году удостоились и некоторые популярные туристические объекты региона. Так, музей "Самара космическая" одержал победу во Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций "Диво России" и занял 1 место в номинации "Историко-культурные и другие достопримечательности".

Музей ПАО "АвтоВАЗ" вошел в шорт-лист Национальной экспертной премии в области туризма и гостеприимства GOLD STARS Discovery.

Фото: Никита Сенько

А самарский ресторан "Ливингстон", входящий в ассоциацию ресторанов Milimon Family, занял 4-ю позицию в топ-10 рейтинга независимой ресторанной премии WHERETOEAT Center 2024.

Фото: Никита Сенько

Признание коллег

Важно отметить, что успехи команды ТИЦ Самарской области по продвижению региона на туристическом рынке России не остались незамеченными в профессиональном сообществе. Учреждение стало обладателем диплома "За хранение и приумножение традиций туристско-информационного движения" Всероссийского конкурса "Лучший ТИЦ 2023". Кроме того, директор Туристского информационного центра Самарской области Анна Павкина вошла в топ-50 рейтинга самых влиятельных людей в индустрии деловых и корпоративных мероприятий в Российской Федерации. Так держать!