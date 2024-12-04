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Туризм Общество

Туризм в Самарской области: видео о достопримечательностях и интересных местах

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область — регион с большим туристическим потенциалом. С каждым годом здесь бывает все больше гостей, которых привлекают возможности провести отдых разнообразно и интересно: купаться в Волге и загорать на песчаных пляжах, посещать музеи и фестивали, покорять Жигулевские горы, участвовать в спортивных мероприятиях, наслаждаться природой в реликтовых лесах и многое другое.

Какие локации выбрать, собираясь в Самарскую область? Как прошел 2024 год для туристической сферы в Самарской области? Об этом и многом другом в нашем видео рассказывают профессионалы отрасли.

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