Еда как эмоция: рассказываем о самарских ресторанах с историей

Самара во все времена славилась своим гастрономическим многообразием. Волжская кухня с ее запоминающими вкусами, традиционными продуктами и особенностями приготовления блюд не только может многое рассказать о регионе и людях, которые здесь живут, но и оставит яркие впечатления от посещения столицы Самарской области. Регион уверенно занимает свою нишу на гастрономической карте России, привлекая гостей большими возможностями для набирающего популярность гастротуризма.

"Самара — город с богатой историей, и многие рестораны здесь хранят память о прошлых временах. Эти заведения не только предлагают вкусную еду, но и погружают своих посетителей в историю и культуру Самарской области. Каждый из ресторанов имеет свою неповторимую атмосферу и подход к приготовлению блюд, таким образом, раскрывая душу города. Посетив их, вы сможете ощутить дух прошлого и насладиться атмосферой настоящего самарского гостеприимства", — рассказывает директор Туристического информационного центра 63 региона Анна Павкина.

Что же это за рестораны?

"Гринберг": под строгим взглядом маскарона

Ресторан расположен в бывшем доходном доме самарского книготорговца Соломона Гринберга — на Некрасовской, 53. Здание построено известным самарским архитектором начала XX века Зельманом Клейнерманом в стиле модерн с элементами ар-нуво. Зодчий разместил на фасаде дома много элементов флористики, головы львов, и на самом верху — маскарон — голову женщины по имени Беатриче. Уже больше ста лет она смотрит на прохожих своим молчаливым взглядом.

Дом Гринберга — объект культурного наследия, один из самых запоминающихся образцов модерна в Самаре пережил сложные времена упадка. Однако сегодня он вновь предстает в своем первозданном великолепии. И снова в нем много людей — гостей ресторана "Гринберг".

Каждый этаж заведения имеет свою концепцию. На первом — винотека, гастробар и ресторан, который к вечеру превращается в винный бар. На втором — ресторан премиум-класса с интерьером в стиле самарского дворянского особняка XIX века. На третьем — банкетный зал "Гринберг Беатриче".

Меню ресторана удивит многогранностью и полнотой вкуса европейской кухни и новым прочтением классических блюд со всего мира. А винная карта укомплектована шедеврами самых авторитетных виноделен.

"Бенджамин": в традициях хлебосольного купечества

Адрес кафе — Куйбышева, 103. В начале XX века это был комплекс из нескольких зданий, построенных по проекту самарского архитектора Александра Щербачева.

Особняки принадлежали нотариусу, крупному владельцу самарской недвижимости Евдокиму Юрину. В них он открыл первый в городе "бизнес-центр", который сочетал в себе доходный дом, гостиницу, синематограф и ресторан. О последнем свидетельствует памятная табличка на одном из фасадов. Надпись на ней гласит: "В этом здании с 1908 по 1913 годы находился ресторан братьев Ивановых, считавшийся лучшим в Самаре". Гастрономические традиции хлебосольной Самары получили свое продолжение в кафе "Бенджамин".

Здесь царит атмосфера романтики 50-60 годов XX столетия. В залах кафе слышен уютный запах штруделя, звучат хиты тех лет, винтажные детали — книжные полки, мебель, статуэтки — дополняют картину уюта.

Бургеры "Бенджамина" пользуются большой популярностью у жителей и гостей города, так как для приготовления этого блюда используется мраморная говядина. На сытные завтраки в кафе "Бенджамин" нельзя опоздать, потому что ведь они действуют весь день. А вкусные бизнес-ланчи удивят своими демократичными ценами.

"Кухмистерская фон Вакано": в память о пивоваре

Ресторан расположен в историческом особняке, в котором в начале XX века также находилось заведение общепита — кухмистерская, построенная по заказу основателя Жигулевского пивоваренного завода австрийца Альфреда фон Вакано. Объект культурного наследия федерального значения, находится на улице Красноармейской и украшает собой историческую часть Самары.

При Вакано здесь были два ресторанных зала, приват-зал и буфетная. Место это всегда было наполнено легендами. Существует, например, такая: в кухмистерскую, хотя она и была открыта в основном для рабочих, по вечерам пускали "по дресс-коду", и чтобы попасть туда, нужно было зайти в соседнюю шляпную за цилиндром, котелком или целым костюмом на прокат. А есть и такая: к зданию кухмистерской сразу был проложен пивопровод, который позволял наливать свежее жигулёвское прямо на барной стойке.

В 1918 году в здании находился штаб русских офицеров. Позже в нём разместили машиносчётную станцию. В начале двухтысячных здание несколько лет находилось в заброшенном состоянии. Новая страница в его истории началась в 2021 году, когда оно открылось после масштабной реставрации.

"Сейчас в особняке кухмистерской работает "Гастропаб 1903", который мы запустили самым первым. Его название отсылает нас к дате, которая обозначена на фасаде здания: это год открытия кухмистерской. Винный ресторан "Альфред" — с самой богатой винной картой в городе: ассортимент включает в себя более 120 позиций", — рассказала владелица "Кухмистерской фон Вакано" Алена Таран.

Интерьеры ресторана были восстановлены по фото и документам, которые удалось найти. Уникальный деревянный потолок, паркет, люстры, мебель, рояль-ровесник "Кухмистерской", предметы декора погружают гостей в Самару купеческую начала XX века.

В меню — современные блюда, австрийская кухня и волжские специалитеты.

"Посольство": гастропутешествие в прошлое

Барный особняк "Посольство" находится в историческом центре Самары, на улице Фрунзе, в особняке купца Александра Савельева 1882 года постройки. В названии заведения нашел отражение тот факт, что в этом здании в 1941–1943 годах находилось посольство Чехословакии, эвакуированное из Москвы во время Великой Отечественной войны.

Авторы концепции заведения отразили культурное наследие особняка: соединили атмосферу кутежа XIX века и настоящего времени. Таким образом гости "Посольства" смогут совершить своего рода виртуальное гастропутешествие: каждая комната исторического здания отражает свою уникальную гастрокультуру. В каждом зале — свой интерьер, отражающий определенную тематику, но в каждом из них сохранены исторические детали: стены, пол, перекрытия, лепнина, печь, оригинальный кирпич и мрамор. Все это дополнено изящной подсветкой, акцентными деталями интерьера, ретро-мебелью, эксцентричными люстрами и живыми цветами.

"Посольство" задумано не только как заведение общепита, но и как культурное пространство, попадая в которое гости могут познакомиться с барными и гастрокультурами всего мира, рассмотреть картины современных самарских художников и прикоснуться к вехам истории особняка.

Здесь проходят творческие мероприятия, а залы наполняет музыка разных направлений: классические произведения, романсы и диджей-сеты.