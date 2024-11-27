16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары "Кухмистерская фон Вакано": показываем ресторан, построенный знаменитым пивоваром Новый год и зимний отдых в Самарской области: подборка увлекательных маршрутов Волшебное время: чем заняться в Новый год в Самарской области? Шопер, футболка или зонт? Показываем, какие сувениры можно привезти из Самарской области

Туризм Общество

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Когда-то заброшенный старинный особняк, сейчас - уникальный творческий арт-кластер "Дом 77", который своими силами восстановили умельцы.

Фото: предоставлено автором

Территория в 6700 кв.м находится по адресу Ленинградская, 77 и наполнена ремесленными и художественными мастерскими, шоу-румами, тату-студиями, авторскими сэкондами, репетиционными и танцевальными студиями. Есть здесь и кофейня. Именно с "Дома 77" началась история развития кластеров в городе, он стал арт-достопримечательностью Самары и одновременно местом притяжения творческих личностей и гостей Самарской области.

Здесь расположены галерея современного искусства Gallery 419, центр современной культуры "Нулевая комната" и один из самых популярных баров с огромным летником "Вечно молодой".

"Дом77" открыт для свободного посещения каждый день с 10 утра и до поздней ночи.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Шопер, футболка или зонт? Показываем, какие сувениры можно привезти из Самарской области

Шопер, футболка или зонт? Показываем, какие сувениры можно привезти из Самарской области

Бутик-отель "Дом Сивре": камерный особняк, где останавливался Эльдар Рязанов

Бутик-отель "Дом Сивре": камерный особняк, где останавливался Эльдар Рязанов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1