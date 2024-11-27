Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Когда-то заброшенный старинный особняк, сейчас - уникальный творческий арт-кластер "Дом 77", который своими силами восстановили умельцы.

Территория в 6700 кв.м находится по адресу Ленинградская, 77 и наполнена ремесленными и художественными мастерскими, шоу-румами, тату-студиями, авторскими сэкондами, репетиционными и танцевальными студиями. Есть здесь и кофейня. Именно с "Дома 77" началась история развития кластеров в городе, он стал арт-достопримечательностью Самары и одновременно местом притяжения творческих личностей и гостей Самарской области.

Здесь расположены галерея современного искусства Gallery 419, центр современной культуры "Нулевая комната" и один из самых популярных баров с огромным летником "Вечно молодой".

"Дом77" открыт для свободного посещения каждый день с 10 утра и до поздней ночи.