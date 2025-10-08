"Не бойся своих желаний": как 17-летняя школьница из Безенчука стала "Мисс Самара - 2025"

17-летняя Анастасия Чеглакова из Безенчука одержала победу в конкурсе "Мисс Самара - 2025". Учеба, подготовка к ЕГЭ, поездки на репетиции и уверенная победа на сцене — все это всего за месяц. В интервью Анастасия рассказала, как справлялась с волнением, почему верит в силу улыбки и чему научил ее конкурс.

"Мне написал скаут во ВКонтакте, а я подумала, что это развод"

— Анастасия, поздравляю с победой! Расскажи немного о себе.

— Я родилась в Тольятти, но выросла в поселке городского типа Безенчук в Самарской области. Сейчас учусь в 11-м классе школы № 3.

— Сложно ли было совмещать подготовку к конкурсу и учебу?

— Сейчас я активно готовлюсь к ЕГЭ. После того как в моей жизни появился конкурс, нужно было выстроить расписание так, чтобы успевать и по учебе, и по подготовке. Каждое воскресенье я приезжала в Самару на репетиции, а по вечерам дома тренировалась и отрабатывала танец.

Было непросто, но мне нравится такой ритм жизни. Конечно, дорога отнимала силы, но оно того стоило. Я не могу сказать, что Самара для меня чужой город — я бывала здесь много раз и всегда чувствовала себя комфортно.

— Как ты узнала о конкурсе "Мисс Самара"?

— Мне написал скаут во "ВКонтакте" и пригласил на кастинг. Сначала я сомневалась, думала, что это может быть какой-то развод. Но решила поехать просто из любопытства: "Съезжу, посмотрю, что там будет. Если ничего не выйдет — просто вкусно поем в кафе и вернусь домой".

На кастинге руководитель сразу одобрил мое участие. После этого я еще пару дней все обдумала, посоветовалась с родителями и приняла решение участвовать.



— Были сомнения перед участием?

— Да, сомнения, конечно, были. Особенно меня волновало, почему выбрали именно меня и не был ли это какой-то обман. Но все страхи улетучились после первого кастинга — тогда я поняла, что все серьезно.

Новая обстановка немного пугала, но у меня всегда так: я боюсь неизвестности, но стараюсь с этим справляться.

"Улыбка — моя фишка"

— Ты подключилась к подготовке за месяц до финала. Девочки нормально это восприняли?

— Да, все очень доброжелательные и талантливые. Никто не ревновал и не строил преград, наоборот — помогали, подсказывали, как правильно ходить и держаться на сцене.

— Что было самым сложным во время подготовки?

— Наверное, придумывать позы на точках во время дефиле. Для меня это был новый опыт, я раньше с таким не сталкивалась.

— А были какие-то забавные или неожиданные моменты?

— Забавного особо не было, но был один момент, когда я сильно испугалась. Сразу после творческого номера я потеряла маску, в которой танцевала, пока бежала переодеваться. Когда пришла в студию и не увидела ее, испугалась — ведь это был чужой костюм, и маску нужно было обязательно вернуть. Времени на поиск почти не было, поэтому я попросила одну из девочек помочь. К счастью, она быстро нашла маску у самого края эскалатора. Я даже боялась, что она могла там застрять, но, к счастью, все обошлось.

— В качестве творческого номера у тебя был танец в образе бабочки — необычный и запоминающийся. Почему ты выбрала именно этот образ?

— Изначально я не знала, что буду показывать. Обсудила с хореографом суть конкурса, и она предложила этот образ. Мне понравилось, ведь бабочка — символ легкости, красоты и трансформации. Мы вместе поставили танец, и результат получился очень гармоничным.

— Ты волновалась перед выходом на сцену?

— За несколько дней до конкурса я действительно сильно волновалась. В день самого выступления немного переживала перед первым выходом на сцену, но потом все пошло как по маслу, и я почувствовала уверенность. Страха сцены у меня нет — я занималась танцами целых 10 лет в Центре детского творчества "Камертон" в образцовом ансамбле "Талисман", поэтому опыт выступлений перед публикой у меня уже был.

— На конкурсе ты выступала под номером один. Ты сразу почувствовала, что это знак?

— Когда узнала, подумала: "А вдруг это знак?". Но старалась не зацикливаться на мысли о победе, чтобы не разочароваться, если все сложится иначе. Боялась, что если начну сильно надеяться, а все сложится иначе, то это меня расстроит. Поэтому просто сосредоточилась на выступлении и получении удовольствия от процесса.

— По твоему мнению, что стало твоим главным преимуществом?

— Моя улыбка. Я никогда не стесняюсь улыбаться, и именно она стала моей "фишкой". Думаю, именно благодаря этой искренней улыбке мне удалось завоевать победу.

"Главное — остаться самой собой"

— Что для тебя значила эта победа?

— Она дала мне огромную мотивацию, показала мои сильные стороны. Когда прозвучало мое имя, я не смогла сдержать слез — это были слезы радости и облегчения.

— Как ты оцениваешь сам конкурс?

— "Мисс Самара" — это масштабный проект, организованный на высоком уровне. Он подарил мне мощную энергетику и множество положительных эмоций. Главное, что я поняла — важно не зазнаваться и не считать себя лучше других.

— Изменилась ли твоя самооценка?

— Да, я стала увереннее. Но важно сохранять баланс и оставаться собой, чтобы не потерять близких и не возгордиться.

— Как ты справляешься с вниманием после победы?

— Сразу после конкурса ко мне подходили люди, просили сфотографироваться, и я сначала не могла поверить, что все это происходит. Было очень приятно чувствовать поддержку и слышать, что зрители болели за меня. Мои знакомые тоже искренне порадовались и поздравили меня. Что касается хейтеров, то лично я с негативом не сталкивалась — никто ничего плохого не говорил.

— Есть ли у тебя молодой человек?

— Нет, мое сердце свободно.

— Как, по твоему мнению, можно завоевать твое сердце? Каким ты представляешь своего идеального молодого человека?

— Я люблю простые, даже самые банальные вещи — главное, чтобы они делались от чистого сердца. Человек, в которого я влюблюсь по-настоящему, должен быть моей родственной душой. Мне важно чувствовать, что он действительно мне подходит, что мы на одной волне. Если говорить о внешности, то он обязательно выше меня и, пожалуй, брюнет. А все остальное — жизнь покажет.

— Планируешь ли участие в других конкурсах?

— Все возможно, но сейчас на первом месте успешная сдача экзаменов. Подготовку к следующему этапу начинать пока рано.

— Занимаешься ли модельной деятельностью?

— До конкурса я никак не была связана с модельным бизнесом. Во время подготовки немного познакомилась с этой сферой, и мне это очень понравилось. Пока не знаю, как сложится дальше, но в будущем хотела бы продолжить развиваться в этом направлении.

"Не бойся своих желаний"

— Чем ты любишь заниматься в свободное время?

— Обожаю проводить время с семьей, смотреть фильмы и гулять по самарской набережной. Это мое любимое место — атмосферное и красивое.

— Кто тебя вдохновляет?

— У меня нет одного конкретного человека, которым я бы вдохновлялась. Меня вдохновляют люди, которые по-настоящему любят то, что делают — будь то работа или хобби — и при этом добиваются больших успехов. Такая страсть и упорство всегда мотивируют меня идти вперед и развиваться.

— Как ты представляешь свою жизнь через пять лет?

— Мне будет 22, я буду такой же счастливой и уверенной в себе. Меня будут окружать близкие и родные люди, я окончу университет, а моя работа будет приносить мне удовольствие. И, конечно, у меня обязательно будет мой любимый рыжий шпиц.

— Какие качества считаешь важными для успеха?

— Уверенность в себе, решительность, гибкость мышления и умение адаптироваться. Это помогает идти к цели, несмотря на обстоятельства.

— Что бы ты посоветовала девочкам, которые мечтают о сцене и короне?

— Не бояться улыбаться! Улыбка — визитная карточка каждой девушки. Расправьте плечи, идите уверенно — и мир обязательно вас заметит.

— Есть ли у тебя девиз?

— Да. "Не бойся своих желаний". Потому что именно они ведут нас к самым красивым вершинам.

