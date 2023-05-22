Блогерша из Тольятти Лерчек выплатила государству 311 млн руб. налогов

Блогер из Тольятти Валерия Чекалина (Лерчек) погасила задолженность перед ФНС на 311 млн руб., сообщает "КП-Самара" со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова. Она заняла деньги у знакомых и заплатила.

Напомним, ранее блогершу и ее мужа обвинили в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег. По версии следствия, в течение нескольких лет Лерчек дробила свой бизнес, платя налоги по пониженным ставкам. Доходы от интернет-марафонов и торговли косметикой шли на счета фирм, которые были записаны на родных женщины.

Ранее на счета супругов наложили арест, так что воспользоваться этими деньгами Лерчек не могла. Поэтому, как рассказал Константин Третьяков, блогерше пришлось вновь влезать в долги - теперь она заняла у знакомых, чтобы рассчитаться с налоговой. По его словам, теперь все требования следователей и налоговиков исполнены. Однако, как рассказал изданию источник в правоохранительных органах, фискалы все еще проводят в отношении Лерчека проверку. Сумма, которую она погасила, - это только основной долг, а ведь были еще штрафы и пени. Говорить о прекращении уголовного дела пока рано.