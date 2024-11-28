Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Кулинарные традиции могут многое рассказать о народе, его вековых обычаях. В каждом рецепте сохранена какая-то история, которая передавалась из уст в уста многими поколениями. Самая известная гастрономическая традиция русского народа — чаепитие, когда за столом собирались для неспешной, задушевной беседы и смаковали заваренный особым способом напиток.

Фото: предоставлено автором