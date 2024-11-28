Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Кулинарные традиции могут многое рассказать о народе, его вековых обычаях. В каждом рецепте сохранена какая-то история, которая передавалась из уст в уста многими поколениями. Самая известная гастрономическая традиция русского народа — чаепитие, когда за столом собирались для неспешной, задушевной беседы и смаковали заваренный особым способом напиток.
Одним из заведений, где с большим уважением относятся к чайным церемониям, является ресторан "Русико", расположенный в Самаре на улицe Дачной. Жителей и гостей города, несомненно, удивит подача настоящего русского "Самоварного застолья": самовар с тремя травяными чаями на выбор, ассорти пирожков, варенья и пастилы. Травы, которые завариваются для "Самоварного застолья", бар-менеджер подбирал по всей стране с настоящими травниками.
Погрузиться в уютную атмосферу "Русико" можно, посмотрев подборку наших фото.
Последние комментарии
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....