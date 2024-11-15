Помнят Шаляпина: обзор самарских гостиниц с историей

Говорят, чтобы за несколько дней проникнуться духом города, понять и полюбить его, надо обязательно поселиться в гостинице. Да не в обычной, а обязательно старинной со своим уникальным прошлым. Такие, как правило, располагаются в историческом центре города. Не стала исключением и Самара. В самом ее сердце находятся несколько отелей, которые способны затмить шик и блеск современных фешенебельных гостиниц.

"Отели в старинных особняках не только предлагают комфортное проживание, но и позволяют почувствовать связь с прошлым, погрузившись в атмосферу былых времен. Каждый из них имеет свою уникальную историю и особенности, которые делают пребывание в них запоминающимся", — уверена директор "Туристского информационного центра" Самарской области Анна Павкина.

"Бристоль Жигули"

Гостиница расположена в деловом и историческом центре города Самара на улице Куйбышева, бывшей Дворянской. Отель принимает гостей с 1897 года, когда в купеческой усадьбе была открыта гостиница "Большая центральная" "Торгового Дома братьев Ивановых".

В XX веке здесь побывало немало знаменитостей: от писателя Алексей Толстого до певицы Патрисии Каас. Но самая удивительная история произошла 18 сентября 1909 года, когда в Самару прибыл знаменитый Федор Шаляпин. В день концерта он распевался на балконе своего гостиничного номера. И толпы поклонников, собравшиеся на этот импровизированный концерт, долго не отпускали своего кумира.

Современный облик гостиницы — это великолепное старинное здание XIX века с величественным фасадом, сохранившейся лепниной, мимо которой нельзя пройти, не остановившись. Внутри — красивые, уютные интерьеры, доминантой которых является историческая чугунная лестница.

"Туристическая привлекательность Самары не дает расслабиться отельерам. Современный турист стал более искушенным и требовательным, поэтому чтобы хорошо себя чувствовать в конкурентной среде, отель необходимо постоянно модернизировать: совершенствовать не только убранство, но и повышать уровень сервиса, наполнять гостиницу современными возможностями", — отметила директор "Бристоль-Жигулей" Анна Городничева.

Адрес гостиницы: улица Куйбышева, 111.

"Летягинъ"

Этот бутик-отель получил свое имя в честь известного самарского промышленника Ивана Летягина. Его имя в прямом и переносном смысле выбито на стенах Самары. Ведь в XIX веке Иван Петрович производил самый крепкий кирпич в Поволжье. Из этого материала построены доходные дома купца Челышева, домовая церковь Мариинского детского приюта, и даже знаменитый на всю Россию Жигулевский пивоваренный завод Альфреда фон Вакано.

В 2023 году при восстановительных работах в здании будущей гостиницы на кирпичной кладке было обнаружено клеймо знаменитого завода. Эта находка определила будущее название отеля.

Сегодня шероховатые кирпичики со штампом завода "Летягина" стали неотъемлемой частью антуража бутик-отеля и его 18 дизайнерских номеров.

Гости отмечают, что в этой уникальной самарской гостинице удивительно гармонично сочетаются эстетика провинциальной купеческой усадьбы ХIХ века с современными техническими решениями, комфортом и высоким уровнем сервиса.

Адрес бутик-отеля: улица Самарская, 69.

"Дом Сивре"

Есть на самарской улице Степана Разина небольшой особнячок в стиле модерн. С давних пор его называют домом госпожи Сивре. Анна Федоровна известна тем, что в конце XIX века открыла в Самаре одно из первых частных образовательных учреждений — подготовительную школу для мальчиков.

Но сам особняк ей не принадлежал. Его построили в 1911 году на месте, где до этого момента располагался дом Анны Федоровны. Здание возвел юрист Алекандр Смирнов для своей супруги Зинаиды Славяновой, ставшей первой в стране женщиной-режиссером.

С улицы это двухэтажный особняк с мезонином, со двора — трехэтажная городская усадьба с широкими балконами, открытыми в сторону Волги.

Уже после революции здание впервые стало гостиницей. Сперва в ней жили артисты театров, а потом она стала филиалом обкомовской гостиницы "Центральная" и приобрела статус элитной: предназначенной для высокопоставленных гостей Куйбышева.

Сегодня гостиница "Дом Сивре" не уступает по комфорту и уровню сервиса крупным гостиницам города и при этом предлагает гостям камерную атмосферу.

Изюминкой отеля стали названия номеров: люксы "Петр Алабин" и "Альфред фон Вакано", джуниор-сьюит "Мстислав Ростропович".

Адрес отеля: улица Степана Разина, 128.

"Граф Орлов"

История здания, в котором сегодня размещается гостиница "Граф Орлов", связана со становлением в России советской власти. 8 декабря 1918 года здесь была организована первая комсомольская организация Самары.

В 1997 году в здании была открыта гостиница "Ганза" — одна из первых в городе гостиниц западного типа. Несколько лет подряд немецкая авиакомпания "Люфтганза" размещала здесь свой персонал.

В конце 2010 года после реконструкции отель на 23 номера открылся для всех желающих под новым названием: "Граф Орлов".

Гости города выбирают этот отель не только за особую атмосферу, соединяющую элементы традиционной русской культуры и современного европейского дизайна, но и за его удобное расположение. Большинство самых популярных и любимых туристами достопримечательностей находятся неподалеку: набережная Волги, знаменитая пешеходная улица Ленинградская и площадь Революции, филармония, художественный музей, оперный и драматический театры.

Адрес отеля: улица Куйбышева, 88.

Loft

Если при выборе гостиницы для туриста самым главным критерием являются прекрасные виды Волги, то отель Loft под эту задачу подойдет лучше всего. И хотя у здания, в котором расположен бутик-отель, нет яркого исторического бэк-граунда, оно само по себе приковывает внимание жителей и гостей города. Это двухэтажный особняк старинной постройки находится на улице Максима Горького, через дорогу от набережной Волги. Перед открытием в нем отеля здание реконструировали.

Рядом с отелем расположены речной вокзал и часовня в честь небесного покровителя Самары святителя Алексея, скульптурная композиция "Бурлаки на Волге".

К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. А из окон номера "Люкс" открывается вид на реку.

Адрес отеля: улица Максима Горького, 79 "б".