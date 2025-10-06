В воскресенье, 5 октября, в фудпарке на 4-м этаже ТРК "Аврора Молл" прошел финал традиционного фестиваля красоты, моды и таланта — "Мисс Самара 2025". В этом году конкурс проводился в обновленном формате — вместе с младшей возрастной категорией "Мисс Самара Young".

Финал собрал большое количество зрителей и представителей модной индустрии. Участницы демонстрировали не только внешнюю красоту, но и артистизм, харизму, творческий подход. В программе были фэшн-показы, творческие выступления и презентационные выходы, раскрывающие индивидуальность каждой конкурсантки.

Победительницей конкурса "Мисс Самара 2025" стала 17-летняя Анастасия Чеглакова. Звание первой вице-мисс получила 21-летняя Диана Умарова, а второй вице-мисс — 24-летняя Дарья Абунина.

В младшей категории "Мисс Самара Young" корону получила 14-летняя Ольга Калицкая. Первой вице-мисс стала 13-летняя Дарья Егорова, второй вице-мисс — 14-летняя Анастасия Кубасова.

Подписчики группы конкурса в социальных сетях активно участвовали в выборе лучших участниц. За фото конкурсанток можно было голосовать онлайн, и обладательница наибольшего количества голосов - 14-летняя Вероника Байковская - получила специальный титул "Мисс Самара Интернет".

"Конечно, я очень хотела победить — верила в себя и молилась. В момент объявления результатов я не ожидала, что расплачусь, но это показывает, что победа была искренней и настоящей. Я новичок в этом деле — пришла на конкурс всего месяц назад и сразу начала готовиться. Хочу пожелать всем девушкам, которые мечтают участвовать и побеждать, быть уверенными в себе, не бояться идти вперед и верить в свои мечты — они обязательно сбудутся", - сказала "Мисс Самара-2025" Анастасия Чеглакова.

Организаторы отмечают, что конкурс — это не только сцена и софиты, но и серьезная работа над собой: постановка речи, осанка, уверенность на публике и физическая форма. Эти навыки помогают участницам не только на конкурсе, но и в повседневной жизни. "Мисс Самара" — это не просто конкурс, а возможность раскрыть свой потенциал и стать увереннее в себе", — подчёркивают организаторы.

Фестиваль ежегодно собирает талантливых и целеустремлённых девушек со всего региона. Победительницы получают шанс развиваться в модельном бизнесе, телевидении и представлять Самарскую область на престижных всероссийских и международных конкурсах.

Финалистки конкурса могут претендовать на участие в таких масштабных мероприятиях, как "Мисс Россия", "Мисс Волга", "Мисс Туризм", "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". В этом году победительница "Мисс Самара 2025" получила приглашение принять участие в финале всероссийского конкурса "Мисс Россия-2026".