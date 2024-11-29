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Туризм Общество

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новый год — семейный праздник, который многие любят проводить дома, в кругу близких. Но январские каникулы длятся больше недели, поэтому после традиционных застолий всегда хочется выйти на прогулку, надышаться зимним морозным воздухом, полюбоваться празднично украшенными пространствами. Куда же направиться за впечатлениями?

Фото: предоставлено Туристским информационным центром

У жителей и гостей Самарской области в этом плане большой выбор. Площадь Куйбышева, Ленинградская, волжский склон, вертолетная площадка — в Самаре. Итальянский сквер, парковый комплекс имени Сахарова, замок Гарибальди — в Тольятти. Кремль — в Сызрани, Молодецкий курган, село Ширяево — в Жигулевске. И это далеко не все. Публикуем фото новогодних зимних локаций, которые вам обязательно захочется посетить.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

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