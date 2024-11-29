Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

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Новый год — семейный праздник, который многие любят проводить дома, в кругу близких. Но январские каникулы длятся больше недели, поэтому после традиционных застолий всегда хочется выйти на прогулку, надышаться зимним морозным воздухом, полюбоваться празднично украшенными пространствами. Куда же направиться за впечатлениями?

Фото: предоставлено Туристским информационным центром