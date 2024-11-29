Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Новый год — семейный праздник, который многие любят проводить дома, в кругу близких. Но январские каникулы длятся больше недели, поэтому после традиционных застолий всегда хочется выйти на прогулку, надышаться зимним морозным воздухом, полюбоваться празднично украшенными пространствами. Куда же направиться за впечатлениями?
У жителей и гостей Самарской области в этом плане большой выбор. Площадь Куйбышева, Ленинградская, волжский склон, вертолетная площадка — в Самаре. Итальянский сквер, парковый комплекс имени Сахарова, замок Гарибальди — в Тольятти. Кремль — в Сызрани, Молодецкий курган, село Ширяево — в Жигулевске. И это далеко не все. Публикуем фото новогодних зимних локаций, которые вам обязательно захочется посетить.
Последние комментарии
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....