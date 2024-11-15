На любой вкус: гастрономия в Самарской области может порадовать самых взыскательных туристов

Еще в начале 19-го века классик гастрономии Жан Альтем Брийя-Саварен в своем знаменитом трактате "Физиология вкуса" отметил: "Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты". Через призму вкусовых предпочтений, традиционных продуктов и особенностей приготовления блюд можно многое узнать не только о конкретном человеке, но даже о целом регионе.

Самарская область уверенно занимает свое место на гастрономической карте России, предлагая своим гостям самые широкие возможности для все более популярного гастротуризма.

Есть что предложить

Туристский информационный центр (ТИЦ) Самарской области организует гастрономические маршруты, информационные туры и тематические мероприятия, которые отражают богатство и разнообразие кулинарного наследия Самарского края. Рассказывая о возможностях гастротуризма, в ТИЦ привлекают внимание к региональной кухне как местных жителей, так и туристов. Это способствует повышению интереса и поддержке фермерских хозяйств и малых предприятий, что, в свою очередь, содействует экономическому развитию области.

"Самарская область богата как природными красотами, так и уникальной гастрономией. Отправляясь в гастрономические туры по региону, возможно погрузиться в самобытную культуру и познакомиться с местными блюдами. Одним из главных деликатесов региона считается волжская рыба. У нас готовят разнообразные блюда из судака, стерляди, сазана и других видов рыб. Не менее интересны и десерты — посвященные модерну или основанные на впечатлениях от театральных постановок. Посещение ресторанов и кафе в Самаре и ее окрестностях позволит не только оценить местную кухню, но и окунуться в атмосферу гостеприимства и уюта", — подчеркивает директор Туристского информационного центра Самарской области Анна Павкина.

Волжские сезоны

С 2021 года хлебосольные традиции Поволжья во всем их многообразии представляет фестиваль "Волжские сезоны", организатором которого выступает ресторанный холдинг "Поляна".

"В Самаре есть три местные гастрономические легенды: рыба, раки и "Жигулевское" пиво. Создавая фестиваль "Волжские сезоны", мы стремились раскрыть понятие волжских специалитетов и объединить местные продукты с мировой кухней. Этот эксперимент получил признание уже в первый год проведения фестиваля. Сначала местные шефы, а затем и шеф-повара из других регионов вдохновились идеей создавать что-то свое, волжское, особенное, — говорит гендиректор холдинга "Поляна", глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Самаре Роман Вавилин. — Наша область имеет уникальное географическое положение между севером и югом, западом и востоком. В блюдах нашего фестиваля используются как северные продукты (грибы, клюква), так и южные (помидоры, абрикосы), а также блюда как европейской, так и азиатской кухни".

Фестиваль не случайно проходит в летний период. "По атмосфере и красоте исторической архитектуры Самара — почти Петербург, а летом это настоящий курортный город. Широкие золотистые песчаные пляжи в центре города-миллионника, просторная набережная, много воды и природы. У Самары огромный туристический потенциал, и "Волжские сезоны" несомненно способствуют его раскрытию", — уверен Роман Вавилин.

Впрочем, региону есть чем порадовать своих гостей в любое время года. Рассказываем, где можно попробовать Самару на вкус и чем угощают лучшие рестораны губернии.

Прикоснуться к истории

"Кухмистерская Фон Вакано" была построена в центре города по заказу основателя Жигулевского пивзавода в 1903 году. В здании, выполненном в стиле немецкого барокко с элементами модного в Самаре модерна, располагались два ресторанных зала, буфетная и приватный зал, которые проработали до 1917 года. В 2021 году после многолетней реставрации у кухмистерской началась новая страница истории. Сейчас в максимально близких к оригиналу интерьерах работают гастропаб, ресторан и даже клубный спа.

"Ремесленная пекарня "Белотурка" продолжает лучшие традиции самарского хлебобулочного производства и выпечки. Концепция заведения выстроена вокруг особого сорта твердой пшеницы — белотурки, благодаря которой Самара стала хлебной столицей России и в конце XIX века превратилась в промышленный и культурный центр. В "Белотурке" возрождают старинные рецепты нашего края, чтобы гости наслаждались настоящим хлебом на заквасках и бесподобной выпечкой.

"В пекарне представлено огромное количество кондитерских изделий и выпечки. Например, булочка "Неклютинка" — самарский специалитет, который до 1917 года был на столе каждого самарчанина. И конечно же, у нас очень широкая линейка ремесленных хлебов, среди которых есть безглютеновые и даже амарантовые. Все это уникальные позиции, над которыми мы серьезно поработали", — говорит основатель и президент ассоциации ресторанов Milimon Family Евгений Реймер.

С размахом

Всего в багаже Milimon Family более 30 ресторанных проектов самого разного формата.

"В Самаре очень развита гастрокультура. И мы, и коллеги приложили к этому руку. На сегодняшний день в Самаре на любой вкус и кошелек есть различные концептуальные заведения, большая часть которых сконцентрирована в исторической части города, особенно на улице Куйбышева, — констатирует Евгений Реймер. — При этом самарский ресторанный рынок отличается от других размерами — у нас большие душевные рестораны, где чувствуется купеческий разгул".

Всем гостям Самарской области Евгений Реймер обязательно советует попробовать волжскую уху, желательно Шихобаловскую — с солеными огурцами и с тремя видами рыб. Конечно же, самарских раков, которые варятся с зеленым яблоком, и, безусловно, жигулевское пиво. Все это, а также многое другое, доступно гостям пивного ресторана "Бирократия". Всего здесь подают 200 видов пива, к каждому из которых предлагают идеально подходящую гастрономическую пару.

Национальный вкус с волжским колоритом

Впрочем, не только местным колоритом богат самарский ресторанный рынок. Здесь широко представлены и самые яркие кухни народов мира. Так, самарский ресторан "Русико" — это симбиоз грузинской и русской кухонь. В меню соседствуют грузинский салат, винегрет с груздями, хачапури и пирожки, наваристый харчо и суточные щи из печи. Отличительной особенностью ресторана является подача настоящего русского "Самоварного застолья", а также сета авторских настоек на настоящем полене.

В LUNASOLE объединили греческую, итальянскую, сицилийскую, турецкую, израильскую кухни. В меню собраны сицилийская и неаполитанская пицца из дровяной печи, пасты, большой выбор морепродуктов, блюда из дровяной печи и потрясающие десерты.

Одной из самых популярных у гурманов является итальянская кухня. В Самаре насладиться традиционными рецептами и попробовать авторские блюда по мотивам итальянской классики можно в "Перчини", где в центре внимания гостей обязательно окажется открытая кухня, на которой мастерски готовят пиццу, закуски antipasti, ароматные супы, лазанью, ризотто, равиоли и многое другое.

Ресторан-пиццерия Vivi порадует редкими специалитетами и мясными деликатесами собственного производства, пастой Fresca ручной работы и настоящей неаполитанской пиццей, которую готовят по старинным рецептам в аутентичной итальянской дровяной печи из вулканического камня.

Французскую кухню в современном исполнении можно попробовать в "Гринберге". Трехэтажный комплекс расположен в историческом центре Самары в доме Соломона Гринберга, одном из красивейших образцов модерна. В меню гостей ждут как знакомые и любимые вкусы, так и совершенно новые прочтения блюд, в том числе из локальных продуктов.

В Тольятти — самом итальянском городе губернии — за вкусами Апеннинского полуострова смело отправляйтесь в Tavola Perfetta или Olivka, в Сызрани — в ресторан "Розмарин".

Еще одно уникальное место на гастрономической карте Самарской области — сызранский ресторан "МЕЗЕ", где представлены блюда из таких уголков мира, как Марокко, Алжир, Ливан, Турция, Узбекистан. Благодаря своей атмосфере и аутентичному меню, ресторан становится идеальным местом, чтобы окунуться в уникальную атмосферу ближневосточной гастрономии.

Всё и сразу

Не обошел Самару стороной и модный нынче формат объединения кулинарных традиций со всего мира в одном месте.

В 2022 году на набережной Волги начал свою работу первый самарский фуд-молл Samara Gastro. На площади в 2500 кв. м представлено 20 гастрономических концепций на 800 посадочных мест. А летняя веранда с выходом на набережную и видом на Волгу обеспечивает Samara Gastro все шансы стать любимым местом отдыха всех жителей и гостей города.

Креативный фуд-холл Pictureʼs сегодня занимает площади, на которых когда-то очень давно располагался завод киноаппаратуры. Отсюда и название этой территории развлечений и самовыражения, которая объединяет более 30 корнеров, представляющих кухни народов мира. Здесь также регулярно проходят детские мастер-классы и турниры по боулингу.