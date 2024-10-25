Критики назвали лучший ресторан Самары

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT Center опубликовала рейтинг лучших заведений центрального региона. Награды вручали 24 октября в Нижнем Новгороде.

Самарский ресторан «Ливингстон» попал в пятерку лучших. Критики присудили ему 4-е место. Заведение входит в ассоциацию ресторанов Milimon Family. В прошлом году оно занимало 6-ю строчку.

Второй год подряд возглавил рейтинг ресторан «Кусто» (Нижний Новгород). Второе место заняла «Гроза» из Костромы, поднявшаяся на одну строчку вверх по сравнению с прошлым годом. Третье место — у нижегородского Red Wall, «Гроза», который в 2023-м занимал пятое место.

Также в десятку лучших ресторанов центрального региона вошли Yale (Нижний Новгород), IKRA (Плёс), Nolan Wine & Kitchen (Пермь), «19» (Нижний Новгород), «Сеновал» (Воронеж), «Агапа» (Ярославль).