Самарские рестораны выбыли из борьбы за лидерство в рейтинге русского "Мишлен"

Оргкомитет национальной ресторанной премии WHERETOEAT представил шорт-лист лучших ресторанов России 2025 года. Судя по этому списку, самарские заведения из борьбы за лидерство в рейтинге русского "Мишлена" выбыли.

"В шорт-лист вошел ТОП — выдающиеся гастрономические заведения России, отобранные по итогам голосования ведущих экспертов индустрии", — объясняют организаторы.

В основном списке фигурируют рестораны Москвы и Санкт-Петербурга, но есть и провинциальные. Например, нижегородские "Кусто" и Yale, казанские "Приют Холостяка" и "Умай".

Очевидно, что теперь самарские заведения не смогут побороться за лидерские позиции в рейтинге русского "Мишлена". ТОП-100 ресторанов страны с указанием мест, а также победители в ключевых номинациях ("Шеф-повар года", "Ресторатор года", "Сомелье года", "Кондитер года" и других) назовут 22 апреля в Казани.

Напомним, что в лонг-листе премии были семь ресторанов Самары. Это "Ливингстон" и "Ваще Огонь", входящие в ассоциацию ресторанов Milimon Family Евгения Реймера, "Где нас нет", "Дом Нино" и Lunasole из сети "Поляна" Романа Вавилина, "Альфред" Алены Таран (дочери известного самарского экс-банкира Николая Тарана), и Nebo московского холдинга Alba Group.